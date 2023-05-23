تواصل وزراة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للنشء بالمدينة الشبابية بالغردقة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

تأتي المعسكرات في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة في الاهتمام بالنشء من النواحي ( التثقيفية والترويحية والرياضية ) لتعزيز المواطنة وروح الانتماء وصقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم وتوجيهها في المسار الصحيح، بالإضافة الى الاستفادة من أوقات فراغهم ، وتنمية المهارات القيادية والحياتية لدى النشء،وغرس القيم الإيجابية و الاعتماد على النفس والإيثار.

الشباب والرياضة تواصل فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للنشء، فيتو

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ 9 أفواج كمرحلة أولى، وتنفذ حاليا المرحلة الثانية خلال الفترة من 21 مايو إلى 6 يوليو بالمدينة الشبابية بالغردقة بإجمالي 4 أفواج بمشاركة 1500 من النشء.

الشباب والرياضة تواصل فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للنشء، فيتو

وخلال فاعليات الفوج العاشر المشارك به النشء من محافظتى كفر الشيخ وبنى سويف، نظمت زيارة للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والذى يعد محاكاة طبيعية للحياة البحرية حيث تمكن المشاركين من رؤية ومراقبة المخلوقات البحرية من خلال الأحواض المختلفة، ثم توجهه المشاركين إلى منزل الدكتور حامد جوهر رئيس أول محطة بحرية للأحياء المائية على ساحل البحر الأحمر ومشاهدة أنواع الأسماك المختلفة بالبحر الأحمر وكذلك أنواع الطيور المهاجرة التى تهاجر لساحل البحر الأحمر كل عام وانتهت الجولة بالتعرف على المعهد والأبحاث العلمية التى تقام بالمعهد، كما يقوم المشاركين بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بملعب المدينة الشبابية على شاطئ البحر، بالإضافة إلى جولة حرة بمدينة الغردقة وذلك للتعرف على أهم المعالم السياحية بها.

الشباب والرياضة تواصل فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للنشء، فيتو

من ناحية أخرى، ساهمت طلائع الفرق الكشفية في وزراة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء؛ في تقديم المساعدات الإنسانية واستقبال الأشقاء السودانين القادمين لمعبر كركر في أسوان.

تأتي هذا المشاركة والمساهمة الإنسانية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بالتعاون مع المحافظة على تنظيم نقطة استقبال بالمعبر لاستقبال الاطفال الوافدين مع ذويهم.

طلائع كشافة وزارة الشباب والرياضة يشاركون في استقبال السودانيين بمعبر كركر بأسوان، فيتو

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدور المجتمعي لطلائع الفرق الكشفية بالوزارة في التعامل والتعاون مع أشقائهم من السودان في أزمتهم الإنسانية، وكذلك دورهم في التعامل مع الأزمات والكوارث ومختلف الظروف التي تطرأ علي الساحة.

طلائع كشافة وزارة الشباب والرياضة يشاركون في استقبال السودانيين بمعبر كركر بأسوان، فيتو

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا تحذر فيه من التعامل مع الصفحات غير الرسمية للوزارة والتى تستهدف الاستفادة من خدمات الوزارة.

طلائع كشافة وزارة الشباب والرياضة يشاركون في استقبال السودانيين بمعبر كركر بأسوان، فيتو

بيان وزارة الشباب والرياضة

وجاء البيان على النحو التالي:

فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطبيق كافة الضوابط والتعليمات الصادرة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية من قيام عدد من مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيس بوك أو الواتس آب، بالإعلان عن رحلات للشباب تحت مسمي رحلات الشباب والرياضة أو ملتقى رحلات الشباب أو ما شابه من ذلك الشأن، دون سند قانوني لمالكيها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضليل الشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الوزارة.

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وبناءُ علي ذلك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة، أنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمواجهة كل ما يتم تداوله على تلك الصفحات وإغلاقها ومحاسبة من يقوم علي العمل بها.

وتجدد الوزارة نفيها وجود أي صفحات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو تطبيق الواتس آب أو تليجرام، تختص بالرحلات للشباب غير الصفحة الرسمية للوزارة والبوابة الإلكترونية.

وحذرت الوزارة كافة الشباب والرواد والمستفيدين من كافة خدمات الوزارة بما فيها الرحلات، بعدم الانسياق والاشتراك في المواقع الإلكترونية المجهولة أو صفحات الفيس بوك الغير تابعة للوزارة.