ساهمت طلائع الفرق الكشفية في وزراة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء؛ في تقديم المساعدات الإنسانية واستقبال الأشقاء السودانيين القادمين لمعبر كركر في أسوان.

تأتي هذا المشاركة والمساهمة الإنسانية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بالتعاون مع المحافظة على تنظيم نقطة استقبال بالمعبر لاستقبال الأطفال الوافدين مع ذويهم.

طلائع كشافة وزارة الشباب والرياضة يشاركون في استقبال السودانيين بمعبر كركر بأسوان، فيتو

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدور المجتمعي لطلائع الفرق الكشفية بالوزارة في التعامل والتعاون مع أشقائهم من السودان في أزمتهم الإنسانية، وكذلك دورهم في التعامل مع الأزمات والكوارث ومختلف الظروف التي تطرأ علي الساحة.

طلائع كشافة وزارة الشباب والرياضة يشاركون في استقبال السودانيين بمعبر كركر بأسوان، فيتو

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا تحذر فيه من التعامل مع الصفحات غير الرسمية للوزارة والتى تستهدف الاستفادة من خدمات الوزارة.

طلائع كشافة وزارة الشباب والرياضة يشاركون في استقبال السودانيين بمعبر كركر بأسوان، فيتو

بيان وزارة الشباب والرياضة

وجاء البيان على النحو التالي:

فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطبيق كافة الضوابط والتعليمات الصادرة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية من قيام عدد من مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيس بوك أو الواتس آب، بالإعلان عن رحلات للشباب تحت مسمي رحلات الشباب والرياضة أو ملتقى رحلات الشباب أو ما شابه من ذلك الشأن، دون سند قانوني لمالكيها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضليل الشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الوزارة.

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وبناء على ذلك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة، أنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمواجهة كل ما يتم تداوله على تلك الصفحات وإغلاقها ومحاسبة من يقوم علي العمل بها.

وتجدد الوزارة نفيها وجود أي صفحات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو تطبيق الواتس آب أو تليجرام، تختص بالرحلات للشباب غير الصفحة الرسمية للوزارة والبوابة الإلكترونية.

وحذرت الوزارة كافة الشباب والرواد والمستفيدين من كافة خدمات الوزارة بما فيها الرحلات، بعدم الانسياق والاشتراك في المواقع الإلكترونية المجهولة أو صفحات الفيس بوك الغير تابعة للوزارة.

من ناحية أخرى أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، فعاليات برنامج "كرة القدم من أجل التغيرات المناخية" لمدربي شعب الهوايات الرياضية والكشفية للنشء، والذي يستمر لمدة 5 أيام بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

ويستمر تنفيذ برنامج "كرة القدم من أجل التغيرات المناخية" لمدة 4 أشهر داخل مراكز شباب عين شمس، المعادي الجديدة، السلام، وناهية، وحلمية الزيتون.

ويهدف البرنامج إلى الدمج بين النشء من المصريين والوافدين داخل المناطق السكنية المختلفة، وتعزيز مهارات التواصل وإكسابه بعض المهارات الحياتية، بجانب المشاركة وتعزيز دورهم في الحد من مشكلات التغيرات المناخية من خلال ممارسة لعبة كرة القدم.

في سياق آخر ويستمر تنفيذ برنامج "كرة القدم من أجل التغيرات المناخية" لمدة 4 أشهر داخل مراكز شباب عين شمس، المعادي الجديدة، السلام، وناهية، وحلمية الزيتون.

ويهدف البرنامج إلى الدمج بين النشء من المصريين والوافدين داخل المناطق السكنية المختلفة، وتعزيز مهارات التواصل وإكسابه بعض المهارات الحياتية، بجانب المشاركة وتعزيز دورهم في الحد من مشكلات التغيرات المناخية من خلال ممارسة لعبة كرة القدم.

وتقدم مراكز التخاطب مجانا جلسات تخاطب، تعديل سلوك، تنمية مهارات، صعوبات تعلم، تكامل حسي بالإضافة الى التقييم النفسي.

كما يستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، حيث تم تزويد المراكز بغرف: تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب.

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بحضور الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، العميد شريف القماطي نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.