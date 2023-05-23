الأربعاء 24 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

خطوات استخراج قيد عائلي من البريد 2023

البريد المصري،فيتو
البريد المصري،فيتو

يبحث الكثير من المواطنين عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن استخراج قيد عائلي من البريد 2023 حيث يقدم البريد المصري إمكانية طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية ومنها استخراج قيد عائلي، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والتي تأتي ضمن خدمات مصر الرقمية التي تقدم عبر مكاتب البريد.

 

استخراج قيد عائلي من البريد 2023

وترصد فيتو خلال التقرير التالي خطوات استخراج قيد عائلي من البريد:

1- يتجه المواطن إلى مكتب البريد ويطلب استخراج قيد عائلي.

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2- يتم تسجيل بيانات العميل متضمنًا الرقم القومي.

3- يتم تحصيل قيمة رسوم الخدمة آليًا واستخراج الإيصال الخاص بالمعاملة.

4- إصدار رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب المقدم عبر الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

5 - يتم اختيار مكان استلام القيد العائلي سواء كان التسليم من خلال مكتب البريد التابع له العميل أو أن يتم التسليم بالمنزل من خلال خدمة البريد السريع.

6 - في حالة رفض الطلب يتم إرسال رسائل نصية للعميل تفيد بعدم قبول الطلب.

 

مميزات استخراج قيد عائلي من البريد

إمكانية الحصول على الخدمة في نطاق واسع من المكاتب البريدية للتيسير على المواطنين.

تسجيل بيانات العميل آليًا متضمنًا الرقم القومي للعميل على قواعد بيانات البريد المصري.

البريد المصري 

تحصيل رسوم الخدمة آليًا واستخراج إيصال متضمنًا بيانات العميل والمعاملة.

إصدار رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب على الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

إمكانية استلام الإصدارات بمكاتب البريد، حيث يتم إرسال للعميل رسالة نصية SMS لطلب التوجه لمكتب البريد لاستلام الإصدار.

إمكانية استلام الإصدارات بمحلات الإقامة بخدمة البريد السريع.

التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض من خلال رسائل نصية SMS.

استرداد رسوم الخدمة في حالة رفض الأحوال المدنية لطلب العميل لعدم تطبيق الشروط والأحكام.

شروط الحصول على بطاقة الرقم القومي من البريد

يمكن فقط استخراج قيد عائلي بعد المرة الأولى.

 

عيد ميلاد البريد المصري

عيد ميلاد البريد المصري، يحتفل يوم 2 يناير من كل عام  البريد المصري  بعيد ميلادة واليوم يتم الاحتفال بالعيد  الـ158 حيث تأسس البريد المصري عام 1865 وخلال السطور التاليه نستعرض تاريخ تأسيس البريد المصري الحديث وأسباب اختيار هذا اليوم حتى الآن. 

 

ويعود تأسيس البريد المصري الحديث إلى الخديوي إسماعيل حيث تأسست مؤسسة البريد المصري الحديثة من خلال شخص إيطالي في الإسكندرية اسمه كارلو ميراتى قام بإنشاء إدارة بريدية لتصدير واستلام الخطابات المتبادلة مع البلدان الأجنبية، وكان يتولى تصدير وتوزيع الرسائل نظير اجر وقام بنقل الرسائل بين القاهرة والإسكندرية من مكتبه بميدان بميدان سانت كاترين ولكن يتم الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد البريد المصري منذ عام 1865. 

وبعد وفاه كارلو ميراتى عام 1842 خلفه ابن أخته ويدعى تيتوكينى الذي شعر بأهمية المشروع وأشرك معه فيه صديقه موتسى ونهض بالمشروع وأطلق عليه اسم البوسطة الأوروبيه حيث احتلت هذه البوسطة مكانة هامة وظلت تباشر نقل وتوزيع مراسلات الحكومة والأفراد، وبعد افتتاح أول خط حديدي بين الإسكندرية وكفر العيس سنة 1854 أنشأت الشركة مكاتب بريد لها في القاهرة والعطف ورشيد ثم أنشأت في سنة 1855 مكتبين في دمنهور وكفر الزيات.

وعندما امتد الخط الحديدي إلى كفر الزيات فالقاهرة عن طريق طنطا وبنها وبركة السبع انتهزت شركة البوسطة الأوروبية هذه الفرصة واستخدمت خطوط السكة الحديد في نقل إرساليات البريد بين القاهرة والإسكندرية وبالعكس بموجب عقد لمدة خمس سنوات اعتبارا من يناير 1856 وكان هذا بمثابة امتياز باحتكار نقل البريد في الوجه البحري لأنه نص على غرامة لشركة البوسطة الأوروبية توقع على كل من يضبط متلبسا بنقل رسالة لأحد الأفراد وشعر الخديوي إسماعيل بأهمية البوسطة الأوربية وقام بشرائها من موتسى بعد وفاة شريكه تيتو كينى وكان ذلك في 29 أكتوبر 1864. 

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