وكيل مديرية تعليم الدقهلية يتفقد تصحيح مادة العلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي للشهادة الإعدادية

تفقد "هانى عنتر" وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية

ورافق وكيل مديرسة تعليم الدقهلية "راغب مختار " مدير التعليم الثانوي بالمديرية ومشرف عام التصحيح ؛ و"إبراهيم طلعت" رئيس لجنة النظام والمراقبة.



وصرح عنتر أن اليوم بدأ تصحيح الأوراق الامتحانية لمادة العلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وشدد على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

اعتمد أيمن مختار، محافظ القليوبية جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢والتى تبدأ في 15 يوليو المقبل..

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان جداول امتحانات الدور الثاني بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 15 إلى 19 يوليو، وفي المرحلة الإعدادية العامة، الاول الاعدادي من يوم 15 إلى 20 يوليو والثاني الإعدادي من 15الي 20 يوليو.

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والثالث الإعدادي من 22 إلى 27، والإعدادية المهنية، في الصف الاول الاعدادي المهني من 15 إلي 19 يوليو، والصف الثاني الاعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الاعدادي المهني من 22 إلى 27 يوليو، وفي المرحلة الثانوية العامة، الصف الاول الثانوي العام من 15 الي 20 يوليو، والصف الثاني الثانوي العام من 15 الي 20 يوليو،.

امتحانات الدور الثاني

وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من 15 الي 16 يوليو،والصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 17 يوليو، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 18 يوليو، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 15 إلى 19 والثالث الاعدادي مكفوفين من 22 إلى 27 يوليو.

والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 23 يوليو والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 22 يوليو، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع من 15 إلى 18 يوليو، ومن الصف الخامس إلى الثامن من 15 إلى 17 يوليو، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 22 إلى 27 يوليو.

والصف الأول الثانوي من 15 إلى 22 يوليو، والصف الثاني الثانوي من 15 إلى 23 يوليو، وبالنسبة للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 15الي 23يوليو والصناعي من 15 إلى 22 يوليو، والتجاري من 15الي 23 يوليو..

وقد وجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة الالتزام بالجداول الذي تم اعتمادها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.