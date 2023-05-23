دفاع راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة يواجه الإعدام بسبب تصريح "مفبرك"

زعم سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، إن الأخير يواجه حكما بالإعدام بسبب تصريح سياسي “مفبرك”، على حد قوله.

قال سامي الطريقي رئيس هيئة الدفاع عن الغنوشي: إن سير المحاكمات في مختلف قضايا الموقوفين لم يكن سيرا قانونيا، بما فيها قضية إيقاف رئيس حركة النهضة التونسية.

وأضاف الطريقي، في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع، أن الغنوشي موقوف من أجل تصريح سياسي دعا فيه للمصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف، وتم إرفاقه بإيداع آخر على خلفية تصريحه أثناء تأبين أحد أصدقائه بتطاوين.

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تهمة "تبديل هيئة الدولة"

وأفاد بأن النيابة العمومية استندت إلى تصريح سياسي نسب للغنوشي، ونشر على صفحة معادية لحركة النهضة، لتصبح التهمة "تبديل هيئة الدولة"، وتم اعتماد فصول تصل العقوبات فيها إلى الإعدام، وفق تعبيره.

وأكد الطريقي أن فريق الدفاع تقدم بقضية ضد الصفحة المعادية للنهضة التي نشرت التصريح المجتزأ والمفبرك، وفق وصفه.

الغنوشي يتلقى العناية والمتابعة الطبية

وذكر أن الغنوشي يتلقى العناية والمتابعة الطبية اللازمة في سجن إيقافه من قبل هيئة السجون والإصلاح.

وأوضح أن رئيس حركة النهضة قاطع التحقيق أمام الفرق الأمنية بسبب التنكيل وتطور الموقف إلى مقاطعة الهيئات القضائية بسبب اهتزاز ثقته في القضاء وعدم اطمئنانه له، مشددا على أن هذه المقاطعة مستمرة.

قضية "أنستالينجو"

من جهته، أفاد عضو هيئة الدفاع أمين بوكر بأنه وبعد سنتين من البحث في ملف ما يعرف بقضية "أنستالينجو"، لا تعلم الهيئة إلى اليوم محتوى هذا الملف، مشيرا إلى أن الغنوشي لم يكن مشمولا بتلك القضية خلال أبحاثها الأولى.

كما أكدت المحامية زينب البراهمي أن إيقاف الغنوشي تم بسبب الدعوة إلى المصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف والإقصاء، مبينة أن عدد القضايا التي يواجهها اليوم تسعة.

السجن عاما وغرامة 1000 مالية

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت قرارا بالسجن مدة عام واحد مع غرامة مالية بقيمة ألف دينار تونسية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقضت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمها في شكوى تقدّم بها نقابي أمني ضد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة، ورأى الشاكي أن الأمنيين هم المقصودين بالعبارة، حسبما أوضحت إذاعة "موزاييك إف إم".

جدير بالذكر أن راشد الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وقد وجهت إليه تهم تتعلق بـ"تمجيد الإرهاب".

تعليق مستشار رئيس حركة "النهضة"

وكان مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، قد علق في وقت سابق، على قرار الحكم بسجن رئيس الحركة راشد الغنوشي مدة عام.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال رياض الشعيبي: "اليوم وفي ظل رفض الأستاذ راشد الغنوشي إخراجه من السجن ومقاطعة الدفاع الذي رفض طلبه بتأجيل الجلسة، يتم تسريب خبر من أروقة المحكمة لوسائل الإعلام يفيد بصدور حكم ضده بسنة سجنا وتخطئته بـ1000 دينار تونسية، من أجل تصريح أدلى به أثناء تأبين أحد أبناء الحركة".

وأضاف: "تستمر المحاكمات السياسية.. وتستمر تبعا لذلك التسريبات مجهولة المصدر!!! ويضيع الحق على أصحابه، وتضيع الحقيقة كما في كل مرة".

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