عبد المنعم فؤاد عن دعم الأزهر لمصطفى محمد: لا يوجد مثلية بين بقرة وبقرة (فيديو)

مصطفى محمد، أشاد الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة، والمشرف على رواق الأزهر الشريف، ببيان الأزهر الذي أعلن فيه تضامنه مع اللاعب المصري مصطفى محمد، قائلًا: بيان لا بد أن يحترم طالما أنه يحترم الجانب الأخلاقي".

ويأتي بيان الأزهر على خلفية فرض نادي نانت الفرنسي لكرة القدم غرامة مالية على اللاعب المصري مصطفى محمد الذي يلعب ضمن صفوفه، بسبب رفضه المشاركة في حملة لدعم الشذوذ الجنسي.



وقال أستاذ العقيدة والفلسفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "إن الشذوذ الجنسي مخالف للفطرة السليمة وكافة القيم الأخلاقية وحتى طبيعة الحيوانات التى لا تنتمي إلى الإنسانية فلا يوجد مثلية بين بقرة وبقرة أو كلب وكلب".

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أمثال مصطفى محمد قدوة للشباب

ولفت الدكتور عبد المنعم فؤاد إلى أن أمثال مصطفى محمد قدوة للشباب بإصرارهم على مواقفهم الجيدة، قائلًا: “الشذوذ الجنسي يستهدف البشرية جمعاء، والعجيب فى الأمر أنهم يسعون لفرض قوانين لهذا الشذوذ ويدخلون للشباب فى أرض الملاعب لتطبيعهم”.

وأضاف: “بيان الأزهر يدعم اللاعب مصطفى محمد وكافة الشباب ودعم لجرجس وإبراهيم وكافة الشباب الذين يرفضون المثلية الجنسية”، مؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل واقفا بالمرصاد لكل من يسعي لتخطي الخطوط الحمراء.

وتابع: "أعتقد أن الكنيسة المصرية والغربية يرفضان ذلك، وبيان الأزهر تم ترجمته بأكثر من لغة وإرساله للدنيا كلها".

بيان الأزهر بدعم مصطفى محمد

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تضامنه مع موقف اللاعب المصري مصطفى محمد بعد فرض نادي نانت الفرنسي لكرة القدم غرامة مالية عليه بسبب رفضه المشاركة في حملة لدعم الشذوذ الجنسي.

وقال المرصد في بيان: إن القطاع الرياضي وغيره من قطاعات في العالم أصبحت في مرمى الداعمين والمنادين بتلك الأفكار والسلوكيات اللاأخلاقية، الذين اتخذوا من الملاعب وغيرها جسرًا لبث سمومهم الفكرية تحت غطاء الحرية والتنوع ونصرة الآخر المختلف وإن تعارض اختلافه هذا مع الفطرة الإنسانية وما جاء في الأديان.

وانتقد المرصد ازدواج المعايير، مصيفًا: “في الوقت الذي يطالبون فيه بتطبيق مبادئ الحرية واحترام التنوع، يسعون إلى إجبار الرافضين لهذه الأفكار على الانصياع للتعليمات المخالفة لمعتقداتهم الدينية أو تلقي العقوبات المادية وغيرها”.

وطالب مرصد الأزهر بتوفير بيئة رياضية تحترم الفطرة الإنسانية والمعتقدات الدينية للاعبين، محذرا من استغلال الملاعب في "تنفيذ أهداف خبيثة لن تجني الإنسانية منها سوى الشقاء والاندثار".

موقف مصطفى محمد مع نانت الفرنسي



وكان نادي نانت الذي يكافح من أجل تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية بالدوري الفرنسي، قد أعلن عن فرض غرامة مالية على اللاعب المحترف بصفوفه "مصطفى محمد" بعد رفضه ارتداء قميص يحمل شعار الحملة التي تقودها رابطة الدوري الفرنسي لدعم من تطلق عليهم "مجتمع الميم".

أزمة مصطفى محمد مع نانت الفرنسي



وقرر نادي نانت الفرنسي توقيع عقوبة مالية على اللاعب المصري مصطفى محمد، الذي يلعب ضمن صفوفه معارًا من نادي جالاطا سراي التركي، وذلك على خلفية رفضه دعم المثليين، ما تسبب في استبعاده من مباراة تولوز في الدوري الفرنسي.

وأكد نانت، فى بيان رسمي، أنه يدين التهديدات التي تلقاها اللاعب وأسرته قبل وبعد المباراة بسبب رفضه المشاركة في حملة الاتحاد الفرنسي الخاصة بدعم المثليين في أنحاء البلاد.

وأوضح النادي في بيانه، أنه تم توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد، مشيرا إلى أنه سيتم التبرع بها للجمعيات العاملة فى نفس المجال للتأكيد على دعم النادي الفرنسي للمسألة.

ورفض نادي نانت الإعلان عن قيمة الغرامة المالية التى ستوقع على اللاعب خلال الفترة الحالية، وأكد المسؤولون في البيان أسفهم لعدم مشاركة مصطفى محمد فى مباراة ضمن لقاءات يكافح فيها الفريق للبقاء فى الدوري الفرنسي.