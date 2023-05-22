الثلاثاء 23 مايو 2023
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أخبار مصر

الأزهر يعلن تضامنه مع مصطفى محمد ويطالب باحترام الفطرة الإنسانية

مصطفى محمد،فيتو
مصطفى محمد،فيتو

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تضامنه مع موقف اللاعب المصري مصطفى محمد بعد فرض نادي نانت الفرنسي لكرة القدم غرامة مالية عليه بسبب رفضه المشاركة في حملة لدعم الشذوذ الجنسي.

بيان الأزهر عن موقف مصطفى محمد 

وقال المرصد في بيان: إن القطاع الرياضي وغيره من قطاعات في العالم أصبحت في مرمى الداعمين والمنادين بتلك الأفكار والسلوكيات اللاأخلاقية، الذين اتخذوا من الملاعب وغيرها جسرًا لبث سمومهم الفكرية تحت غطاء الحرية والتنوع ونصرة الآخر المختلف وإن تعارض اختلافه هذا مع الفطرة الإنسانية وما جاء في الأديان.

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وانتقد المرصد ازدواج المعايير، مصيفًا: “في الوقت الذي يطالبون فيه بتطبيق مبادئ الحرية واحترام التنوع، يسعون إلى إجبار الرافضين لهذه الأفكار على الانصياع للتعليمات المخالفة لمعتقداتهم الدينية أو تلقي العقوبات المادية وغيرها”.

وطالب مرصد الأزهر بتوفير بيئة رياضية تحترم الفطرة الإنسانية والمعتقدات الدينية للاعبين، محذرا من استغلال الملاعب في "تنفيذ أهداف خبيثة لن تجني الإنسانية منها سوى الشقاء والاندثار".

موقف مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

وكان نادي نانت الذي يكافح من أجل تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية بالدوري الفرنسي، قد أعلن عن فرض غرامة مالية على اللاعب المحترف بصفوفه "مصطفى محمد" بعد رفضه ارتداء قميص يحمل شعار الحملة التي تقودها رابطة الدوري الفرنسي لدعم من تطلق عليهم "مجتمع الميم".

أزمة مصطفى محمد مع نانت الفرنسي 

وقرر نادي نانت الفرنسي توقيع عقوبة مالية على اللاعب المصري مصطفى محمد، الذي يلعب ضمن صفوفه معارًا من نادي جالاطا سراي التركي، وذلك على خلفية رفضه دعم المثليين، ما تسبب في استبعاده من مباراة تولوز في الدوري الفرنسي.

وأكد نانت، فى بيان رسمي، أنه يدين التهديدات التي تلقاها اللاعب وأسرته قبل وبعد المباراة بسبب رفضه المشاركة في حملة الاتحاد الفرنسي الخاصة بدعم المثليين في أنحاء البلاد.

وأوضح النادي في بيانه، أنه تم توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد، مشيرا إلى أنه سيتم التبرع بها للجمعيات العاملة فى نفس المجال للتأكيد على دعم النادي الفرنسي للمسألة.

ورفض نادي نانت الإعلان عن قيمة الغرامة المالية التى ستوقع على اللاعب خلال الفترة الحالية، وأكد المسؤولون في البيان أسفهم لعدم مشاركة مصطفى محمد فى مباراة ضمن لقاءات يكافح فيها الفريق للبقاء فى الدوري الفرنسي.

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