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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، اداء الاسواق الخليجية في جلسة الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع. 


ففي الكويت 


استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين وسط انخفاض لـ7 قطاعات يتقدمها السلع الاستهلاكية
انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05%، كما انخفض  العام  و الرئيسي  بنحو 0.04% و0.02% على التوالي بينما زاد  الرئيسي 50  بـ0.02% عن مستوى أمس الإثنين. 

 وبلغت قيمة التداول 6.69 مليون دينار  وزعت على 19.38 مليون سهم بتنفيذ 1.2 ألف صفقة. 

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وشهدت الجلسة تراجعًا لـ 7 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ2.40% بينما ارتفع قطاعا الخدمات المالية  والبنوك بـ 0.30% و0.02% على التوالي  فيما استقرت 4 قطاعات أخرى. 

وتصدر سهم  الوطنية  القائمة الحمراء بـ 6.42%  بينما جاء  تنظيف  على رأس الارتفاعات بـ 9.20%. 


وفي المملكة العربية السعودية 


عاد المؤشر للانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.11% وهي تقدر ب13 نقطة ليصل الي 11329 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 6 مليار ريال بنهاية الجلسة 
وفي الامارات استقرت المؤشرات الاماراتية في المنطقة الخضراء. 
حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.13% وهي تقدر ب 5 نقاط ليبصل الي 3549 نقطجة وسط قيم تداول تصل الي 300 مليون درهم بنهاية الجلسة. 
 

واستقر مؤشر سوق ابوظبي في المنطقة الخضراء حيث ارتفع بنسبة 0.51% وهي تقدر ب 49 نقطة ليصل الي 9527 نقطة وسط قيم تداولاتةتصل الي مليار و250 مليون درهم بنهاية الجلسة. 

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتداولات اليوم

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بنهاية تعاملات الأسبوع

 

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الاسواق الخليجية الخدمات المالية السلع الاستهلاكية العربية السعودية المملكة العربية السعودية

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