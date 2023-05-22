الثلاثاء 23 مايو 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتداولات اليوم

حنان رمسيس،فيتو
حنان رمسيس،فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الاثنين وأداء الأسواق الخليجية.

 

والبداية من الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الاثنين تزامنًا مع انخفاض 6 قطاعات على رأسها المواد الأساسية.

 

تراجع مؤشر السوق الأول والعام بـ 0.53% و0.41% على التوالي بينما ارتفع الرئيسي 50 بـ 0.08% ونما الرئيسي بـ0.07% عن مستوى أمس الأحد.

 

وبلغت قيمة التداول في البورصة5.23 مليون ديناروزعت على 14.74 مليون سهم بتنفيذ 975 صفقة.

 

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وشهدت الجلسة انخفاض 6 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ 0.84% بينما ارتفع 5 قطاعات يتقدمها السلع الاستهلاكية بـ 0.58%، فيما استقر قطاعين آخرين.

 

وجاء سهم ثريا على رأس الارتفاعات بواقع 14.04% فيما تصدر التخصيص التراجعات بـ 4.42%.

 

وفي المملكة العربية السعودية 

عادت المؤشرات للانخفاض مرة اخري، حيث انخفض المؤشر في مستهل جلسة اليوم بنسبة 0.02% وهي تقدر ب 3 نقاط ليصل إلى 11341 نقطة والتي أصبحت نقطة مقاومة ضاغطة علي المؤشر كلما وصل إليها تداول أدناها، وتصل قيم التداول في نهاية الجلسة إلى مليار ريال بنهاية الجلسة.

 

وفي الإمارات العربية المتحدة 

ما زالت المؤشرات في المنطقة الحمراء  حيث انخفض سوق دبي  بنسبة 0.31% وهي تقدر ب11 نقطة ليصل الي 3544 وسط قيم تداول تصل الي 300 مليون درهم.

 

وفي أبو ظبي انخفض المؤشر بنسبة 0.32% وهي تقدر ب30 نقطة ليصل إلى 9478 وسط قيم تداول تصل إلى مليار و250 مليون درهم.

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بالتزامن مع دخول الأسواق العالمية في أجازات الأعياد

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