سر مطالب البرلمان بتقديم دعم إضافي لـ المجلس القومي للسكان

المجلس القومي للسكان، أنشئ للتصدي للمشكلة السكانية في مصر ويتبع وزير الصحة والسكان، ويعود تاريخه إلى عام 1963، حين أعد الميثاق الوطني، الذي أعلن مبادرة من أجل تنظيم الأسرة وانتهى بتأسيس الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة وخضعت الي وزارة الشئون الاجتماعية.

مهام المجلس وفق رؤية البرلمان

يقول الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المواطن المصري لا يستشعر بأي تنمية بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك عملية تنمية تحدث فى مصر لكن بسبب الانفجار السكاني المواطن لا يستشعر بأي تحسن أو معدلات نمو.

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خطة مواجهة الزيادة السكانية

وطالب القصبي وسائل الإعلام وجميع مؤسسات الدولة بالاهتمام بمواجهة الزيادة السكانية، مضيفا: "الأمانة الوطنية تطلب منا مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن قضية الزيادة السكانية فعالة ومطروحة على الحوار الوطني".

أما هند حازم عضو لجنة التضامن فأكدت أن الزيادة السكانية تمثل رعب للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الزيادة تلتهم التنمية وجميع معدلات النمو الذي تحققه الدولة المصرية.

استقلالية المجلس القومي للسكان

وأشارت إلى أنها ستطالب مجلس أمناء الحوار الوطني باستقلالية المجلس القومي للسكان حتى يتمكن من مواجهة الزيادة السكانية والتفرغ لها.

من ناحيته، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية ستناقش ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مشيرا إلي أن تعامل البرلمان مع هذه القضية يتم من خلال 3 أمور الأولى تشريعي والثانية رقابي والثالثة إقرار موازنة الخاصة بالمجلس القومي للسكان.

وطالب بمنح المجلس القومي للسكان امتيازات، وأن يكون لديه القدرة في الرقابة والمتابعة بشأن سياسات الخاصة بالزيادة السكانية، مشددا على إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان، وأن يكون جهة مستقلة مع زيادة المخصصات المالية حتى يستطيع القيام بدوره سواء الأنشطة في المحافظات أو ملف التوعية.

وأوضح أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وخاصة مع الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، متابعا: أي جنيه ينفق علي مواجهة الزيادة السكانية يوفر 155 جنيها.

تواريخ هامة في عمر المجلس القومي للسكان

في عام 1965 أنشئ المجلس الأعلي لتنظيم الأسرة لتخطيط وتنسيق الأنشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.

في عام 1972 أعيد تشكيل هذا المجلس بأسم المجلس الأعلي لتنظيم الأسرة والسكان وأعلنت الحكومة سياسة قومية جديدة للسكان لمدة عشر سنوات عرفت بالمدخل الاجتماعي والاقتصادي لخفض الإنجاب.

في عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1985 بإعادة تشكيل المجلس تحت اسم المجلس القومى للسكان برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليكون مسئول عن مواجهة المشكلة السكانية جنبًا إلى جنب مع بعض الأجهزة الحكومية والأهلية التي تعاونه في تحمل هذه المسئولية.

في عام 1996 صدر القرار الجمهورى رقم 32 لعام 1996 ليصبح المجلس برئاسة السيد رئيس الوزراء.

في عام 2002 صدر القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2002 ليصبح المجلس برئاسة وزير الصحة والسكان.