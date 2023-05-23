الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

سر مطالب البرلمان بتقديم دعم إضافي لـ المجلس القومي للسكان

المجلس القومي للسكان،
المجلس القومي للسكان، فيتو

المجلس القومي للسكان، أنشئ للتصدي للمشكلة السكانية في مصر ويتبع وزير الصحة والسكان،  ويعود تاريخه إلى عام 1963، حين أعد الميثاق الوطني، الذي أعلن مبادرة من أجل تنظيم الأسرة وانتهى بتأسيس الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة وخضعت الي وزارة الشئون الاجتماعية.

مهام المجلس وفق رؤية البرلمان 

 

يقول الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المواطن المصري لا يستشعر بأي تنمية بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك عملية تنمية تحدث فى مصر لكن بسبب الانفجار السكاني المواطن لا يستشعر بأي تحسن أو معدلات نمو.

-إعلانات-

 

خطة مواجهة الزيادة السكانية 

 

وطالب القصبي وسائل الإعلام وجميع مؤسسات الدولة بالاهتمام بمواجهة الزيادة السكانية، مضيفا: "الأمانة الوطنية تطلب منا مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن قضية الزيادة السكانية فعالة ومطروحة على الحوار الوطني".

 

أما هند حازم عضو لجنة التضامن فأكدت أن الزيادة السكانية تمثل رعب للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الزيادة تلتهم التنمية وجميع معدلات النمو الذي تحققه الدولة المصرية.

 

استقلالية المجلس القومي للسكان 

 

وأشارت إلى أنها ستطالب مجلس أمناء الحوار الوطني باستقلالية المجلس القومي للسكان حتى يتمكن من مواجهة الزيادة السكانية والتفرغ لها. 

 

من ناحيته، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية ستناقش ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مشيرا إلي أن تعامل البرلمان مع هذه القضية يتم من خلال 3 أمور الأولى تشريعي والثانية رقابي والثالثة إقرار موازنة الخاصة بالمجلس القومي للسكان.

 

وطالب بمنح المجلس القومي للسكان امتيازات، وأن يكون لديه القدرة في الرقابة والمتابعة بشأن سياسات الخاصة بالزيادة السكانية، مشددا على إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان، وأن يكون جهة مستقلة مع زيادة المخصصات المالية حتى يستطيع القيام بدوره سواء الأنشطة في المحافظات أو ملف التوعية.

 

وأوضح أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وخاصة مع الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، متابعا: أي جنيه ينفق علي مواجهة الزيادة السكانية يوفر 155 جنيها.

 

تواريخ هامة في عمر المجلس القومي للسكان 

 

في عام 1965 أنشئ المجلس الأعلي لتنظيم الأسرة لتخطيط وتنسيق الأنشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة. 

 

في عام 1972 أعيد تشكيل هذا المجلس بأسم المجلس الأعلي لتنظيم الأسرة والسكان وأعلنت الحكومة سياسة قومية جديدة للسكان لمدة عشر سنوات عرفت بالمدخل الاجتماعي والاقتصادي لخفض الإنجاب.

 

في عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1985 بإعادة تشكيل المجلس تحت اسم المجلس القومى للسكان برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليكون مسئول عن مواجهة المشكلة السكانية جنبًا إلى جنب مع بعض الأجهزة الحكومية والأهلية التي تعاونه في تحمل هذه المسئولية.

 

في عام 1996 صدر القرار الجمهورى رقم 32 لعام 1996 ليصبح المجلس برئاسة السيد رئيس الوزراء.

 

في عام 2002 صدر القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2002 ليصبح المجلس برئاسة وزير الصحة والسكان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المجلس القومى للسكان وزير الصحة والسكان تنظيم الاسرة لجنة التضامن مواجهة الزيادة السكانية

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

حاملة 16 صاروخًا برؤوس نووية.. أحدث غواصات روسيا تتجه لقاعدة بالمحيط الهادي

رؤية البرلمان لتحقيق أقصى استفادة من القطن المصري في الصناعات الوطنية

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية