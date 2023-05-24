رؤية البرلمان لتحقيق أقصى استفادة من القطن المصري في الصناعات الوطنية

يسعى البرلمان لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطن المصري الذي عاش عصرًا ذهبيا في مصر قبل نصف قرن من الآن، كان آنذاك حديث العالم أجمع، والسؤال: كيف يمكن الاستفادة الأن من القطن، وهل يساعم في تعزيز الفرص الاستثمارية أمام الراغبين في الاستثمار بمجال الزراعة داخل مصر !

القطن أهم المحاصيل في الوطن العربي

يقول محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى أن محصول القطن المصرى من أهم المحاصيل فى الوطن العربى، لافتا إلى ضرورة التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع ويمكن عرضها على القيادة السياسية، وتؤدى إلى النهوض بمنظومة القطن المصرى.

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وقدم السباعي دراسة بعنوان: "زراعة القطن المصرى..التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى".

من ناحيته، يرى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن محصول القطن من المحاصيل الهامة في قطاعى الزراعة والصناعة في مصر، لا سيما وأنه يشارك في العديد من الأنشطة، وله دور كبير فى الصناعة وبنيان الاقتصاد المصرى فى الماضى والحاضر والمستقبل.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة: وصل حجم المساحات المزروعة قطن، نحو 335 ألف فدان، وحجم الإنتاج نحو 2 مليون قنطار قطن، وذلك فى الموسم الماضى.

أصناف جديدة من القطن المصرى

وأضاف الدكتور علاء عزوز، أنه تم استنباط أصناف جديدة من القطن المصرى، تقاوم الآفات والحشرات، وكذلك استخدام أساليب حديثة لمقاومة الأفات، وتقنيات تكنولوجية لتحسين الإنتاجية، مما يقلل من حجم التحديات فى زراعته، لاسيما وأنه من المحاصيل كثيفة العمالة.

وتابع عزوز، كان من التحديات السابقة، عدم وجود آلية لتسويق القطن المصرى، ولكن الآن أصبح لدينا منظومة واضحة لتسويق القطن المصرى، بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال، وأصبح هناك سعر ضمان يتراوح من 4500 جنيه و5500 جنيه كحد أدنى للقنطار.

أما الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، فأكد أنه كان يتم استخدام الميكنة فى تجهيز وزراعة القطن، مما أدى إلى تقليل حجم التكاليف والبذور التى كان يتم استخدامها فى الماضى، بمعدل ثلث الكمية، مشيرا إلى وجود خطوات لاستخدام الميكنة فى جمع المحصول، بهدف تقليل حجم تكاليف جمع المحصول.

وأوضح رضوان، حجم المساحة المزروعة قطن، العام الماضى، كانت الأكبر على مدار أخر عشر سنوات، وأنه يوجد زيادة فى حجم التصدير.

سر استلام المحصول بنظام الزراعات التعاقدية

وأكد مدير معهد القطن، لدينا خطة للاستفادة من القطن المصرى طويل التيلة، من خلال التطوير الحالى فى صناعة القطن، وهو ما سيؤدى إلى حصول المزارع على عائد مناسب من زراعة القطن، حيث سيتم استلام المحصول بنظام الزراعات التعاقدية، معلنا تفاؤله بتلك الخطوة.

وأيده فى ذلك النائب عمرو أبو السعود، مؤكدا أهمية ارتباط زراعة القطن بالصناعة، لتعظيم الاستفادة.