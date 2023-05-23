القائمة الكاملة لأبطال الجزء الثالث من مسلسل"ليه لأ"

انتهى أبطال الموسم الثالث من مسلسل الدراما الاجتماعي ليه لأ من تصوير جميع المشاهد، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين حيث أعلنت منصة شاهد عن بدء العرض مطلع شهر يونيو المقبل.

ليه لأ 3

ويأتي العمل من بطولة نيللي كريم وصلاح عبد الله وعايدة رياض ونادين وأحمد طارق وأمير صلاح الدين، تأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وفكرة وسيناريو وحوار سارة الطوبجي وسلمى عبد الوهاب وبولا ثابت وإيمان صالح، إخراج نادين خان، ومن المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد Shahid.

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نيللي كريم

ذلك وتستعد نيللي كريم والفنان محمد رمضان لطرح فيلم جديد يحمل اسم "ع الزيرو" ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته شريف دسوقي والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم.



