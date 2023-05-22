الثلاثاء 23 مايو 2023
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خارج الحدود

البنتاجون يكشف حقيقة وقوع انفجار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تقارير عن وقوع انفجار مبناها، بعدما انتشرت صور وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن الانفجار.

 

تجدر الإشارة إلى أن قنوات "تليجرام" و"تويتر" عجت بالأنباء حول وقوع انفجار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، إلا أن أي مصدر رسمي أمريكي لم يؤكد صحة الخبر حتى اللحظة.

 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في وقت سابق من الشهر الجاري، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.


وقال البنتاجون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف إلى تعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.


وأضاف البيان أن "المبلغ الإجمالي للمساعدات الجديدة، التي تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل، يصل إلى 1.2 مليار دولار".

 

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معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي وقذائف مدفعية

وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاجون، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، ومعدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.


دعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل

كما أكد البنتاجون أن واشنطن ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل.

 

وتأتي المساعدات عبر مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي توفر تمويلات لشراء معدات من الشركات الدفاعية أو من دول شريكة بدلًا من توفيرها من المخزونات الأمريكية.

 

حتى لا يحدث استنزاف للمخزونات الأمريكية

يُجنّب ذلك استنزاف المخزونات الأمريكية، لكنه يعني أن المساعدة ستستغرق وقتًا أطول للوصول إلى ساحة المعركة.

 

وتشمل الحزمة أنظمة دفاع جوي وذخائر غير محددة، إضافة إلى معدات لتحقيق تكامل بين الأنظمة الغربية والمعدات الأوكرانية الحالية وغالبيتها سوفيتية الصنع.


كما تتضمن ذخيرة لمنظومات مضادة للطائرات المسيّرة، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وخدمات صور أقمار اصطناعية تجارية.

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