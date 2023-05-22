حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 23-5-2023 في مصر

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

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وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 21 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 20 والعظمى 34

6 أكتوبر: الصغرى 20 والعظمى 33

بنها: الصغرى 21 والعظمى 34

الإسكندرية: الصغرى 18 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 20 والعظمى 30

كاترين الصغرى 11 والعظمى 30

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 30

الزقازيق: الصغرى 21 والعظمى 34

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 33

السويس: الصغرى 21 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 36

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 35

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 38

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 41

أسوان: الصغرى 25 والعظمى 42