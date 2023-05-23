الثلاثاء 23 مايو 2023
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محافظات

عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لتحقيق الجامعات الأهلية أهداف خطة التنمية المستدامة

النائب إيهاب زكريا
النائب إيهاب زكريا عطا الله، فيتو

تقدم النائب إيهاب زكريا عطا الله عضو مجلس الشيوخ بالإسكندرية  باقتراح برغبة للجنة التعليم والتكنولوجيا بالمجلس حول كفاءة الجامعات الأهلية نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية في حضور أمين عام الجامعات الأهلية الدكتور محمد حلمي الغر ورؤساء الجامعات والوزراء السابقين.

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وأوضح النائب أن أحد أهم المستهدفات جودة التعليم بما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية في خطة التنمية المستدامة وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية جديًا وتخطو فيه خطوات واسعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وطرح زكريا رؤية حول تجربة الجامعات الأهلية عدة تساؤلات تنعكس على خطة التنمية المستدامة للدولة وأهمها: 
 مدى تحقيق الأقسام المقترحة لتخصصات تساهم في تقليص البطالة في ظل دراسات مستقبلية لسوق العمل ولا تسبب بطالة وان تخدم هذه التخصصات المجالات التي تستهدف الدولة التوسع فيها طبقًا لخطة التنمية المستدامة مثل التكنولوجيا في ظل الثورة الصناعية الرايعة والصناعة والزراعة.
كما أشار زكريا إلى أثر هذه الجامعات علي نجاح المدن الجديدة كمجتمعات عمرانية قائمة على اقتصاد المعرفة وربط البحث العلمي بالمجالات التطبيقية في الجامعات الأهلية.

 

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