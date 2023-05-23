الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

جنات: وكأنك سكر من أحلى الأغاني اللي سمعتها في حياتي (فيديو)

جنات، فيتو
جنات، فيتو

عبرت الفنانة المغربية جنات عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها الغنائية "وكأنك سكر" وذلك في حفل إطلاق الأغنية والذي أقيم مساء أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى. 

 

جنات 

وقالت جنات خلال الحفل عن كواليس التحضير للأغنية: "بنحتفل بأغنية من أقوى وأحلى أغاني الدراما اللي سمعتها في حياتي قبل أن أغنيها.. وبحيي كل فريق الأغنية القوية أوي وعملوا شغل للتاريخ". 

وأضافت عن تعاونها مع شركة إنتاج الأغنية: "بقالي كتير ما حستش الروح الحلوة اللي بتحب النجاح وافتقدنا إحساس المنتجين اللي بيحبوا النجاح والشركة المنتجة كانت شاطرة جدًّا.. ومبسوطة بالخطة الدعائية اللي عملوها وتنفيذ الأغنية نفسه.. ما بخلوش علينا بحاجة". 

-إعلانات-

جنات تطلق أغنية وكأنك سكر 

واحتفلت الفنانة المغربية جنات بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية والتي تأتي بعنوان “وكأنك سكر”.

 

وحضر حفل إطلاق الأغنية مجموعة من الشعراء والملحنين والنقاد، حيث احتفى صناع الأغنية بطرحها في أجواء مميزة، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى. 

 

أغنية وكأنك سكر 

وكانت الفنانة المغربية جنات طرحت الأحد الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أحدث أعمالها الغنائية والتي تأتي بعنوان "وكأنك سكر". 

 

وأغنية "وكأنك سكر" من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

 

كلمات أغنية وكأنك سكر 

وتقول كلمات الأغنية: "كأنك سكر جه لغايه عندي ومر.. وكأنك جرح ف عمري مصمم يتكرر.. لا والأغرب قلبي المجني عليه بجبروتك.. شيلته الذنب ومطلوب منه انه يبرر.. وكأنك حلم قلب لكابوس.. وكأنك جيت علي قلبي تدوس.. جاي توجعني انا ليه مخصوص.. انا اضعف من اي مواجهه.. وكأنك غلطه بكفرها وسنين وحاجات انا  بخسرها.. ودموعي معاك دي ياماكترها.. واتاري الحلو دا كان واجهه.. كان حبك صدمه ويارتها بتفوقني.. من كتر سذاجتي حبيت واحد غرقني.. والله ما عارفه اقولها ازاي ولا افسرها.. تبقي قاتلني وبرضو اقولك انت الحقني".

جنات تحتفل بإطلاق أحدث أغنياتها "وكأنك سكر" بحضور شعراء وملحنين (فيديو وصور)

جنات تطرح أحدث أعمالها الغنائية "وكأنك سكر" على يوتيوب (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جنات أغنية وكأنك سكر كلمات أغنية وكأنك سكر المطربة جنات اغاني جنات

مواد متعلقة

جنات تحتفل بإطلاق أحدث أغنياتها "وكأنك سكر" بحضور شعراء وملحنين (فيديو وصور)

جنات تطرح أحدث أعمالها الغنائية "وكأنك سكر" على يوتيوب (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023

تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

أخبار مصر: الزمالك يبحث مصير أوسوريو، أسعار الذهب والدولار، سر التحذير من وباء جديد يهدد العالم، قصة انفجار البنتاجون

علاء عبد العال يفجر مفاجأة عن إجمالي عقود لاعبي الداخلية

زينب صدقي، قمر الزمالك التى قدمت دور الارستقراطية، ومقال مصطفى أمين أنقذها من الموت جوعا

Advertisements

منوعات

المزيد

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

تغير المناخ يهدد أهم مصادر المياه العذبة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-5-2023

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

المزيد

انفوجراف

تعتبره روسيا سلاحها الخارق ضد أوكرانيا.. 10 معلومات عن الخنجر القناص كينجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية