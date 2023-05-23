جنات: وكأنك سكر من أحلى الأغاني اللي سمعتها في حياتي (فيديو)

عبرت الفنانة المغربية جنات عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها الغنائية "وكأنك سكر" وذلك في حفل إطلاق الأغنية والذي أقيم مساء أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

جنات

وقالت جنات خلال الحفل عن كواليس التحضير للأغنية: "بنحتفل بأغنية من أقوى وأحلى أغاني الدراما اللي سمعتها في حياتي قبل أن أغنيها.. وبحيي كل فريق الأغنية القوية أوي وعملوا شغل للتاريخ".

وأضافت عن تعاونها مع شركة إنتاج الأغنية: "بقالي كتير ما حستش الروح الحلوة اللي بتحب النجاح وافتقدنا إحساس المنتجين اللي بيحبوا النجاح والشركة المنتجة كانت شاطرة جدًّا.. ومبسوطة بالخطة الدعائية اللي عملوها وتنفيذ الأغنية نفسه.. ما بخلوش علينا بحاجة".

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جنات تطلق أغنية وكأنك سكر

واحتفلت الفنانة المغربية جنات بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية والتي تأتي بعنوان “وكأنك سكر”.

وحضر حفل إطلاق الأغنية مجموعة من الشعراء والملحنين والنقاد، حيث احتفى صناع الأغنية بطرحها في أجواء مميزة، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

أغنية وكأنك سكر

وكانت الفنانة المغربية جنات طرحت الأحد الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أحدث أعمالها الغنائية والتي تأتي بعنوان "وكأنك سكر".

وأغنية "وكأنك سكر" من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

كلمات أغنية وكأنك سكر

وتقول كلمات الأغنية: "كأنك سكر جه لغايه عندي ومر.. وكأنك جرح ف عمري مصمم يتكرر.. لا والأغرب قلبي المجني عليه بجبروتك.. شيلته الذنب ومطلوب منه انه يبرر.. وكأنك حلم قلب لكابوس.. وكأنك جيت علي قلبي تدوس.. جاي توجعني انا ليه مخصوص.. انا اضعف من اي مواجهه.. وكأنك غلطه بكفرها وسنين وحاجات انا بخسرها.. ودموعي معاك دي ياماكترها.. واتاري الحلو دا كان واجهه.. كان حبك صدمه ويارتها بتفوقني.. من كتر سذاجتي حبيت واحد غرقني.. والله ما عارفه اقولها ازاي ولا افسرها.. تبقي قاتلني وبرضو اقولك انت الحقني".