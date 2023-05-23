الثروة الداجنة تدعو العاملين بالمنظومة للانضمام إلى اتحاد منتجي الدواجن

شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وجهان لعملة واحدة تبذل كل الجهد والعطاء من أجل مستقبل أفضل لصناعة الدواجنة خاصة ولمصر عامة، بتعزيز ودعم وتنمية وتطوير صناعة قومية تدخل ضمن أعمدة الاقتصاد القومي، هذا ما أكده الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

منظومة الثروة الداجنة تحتاج إلى تكاتف الجميع

وقال «السيد» في تصريح لـ «فيتو» إن منظومة الثروة الداجنة، تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات والمؤسسات والعاملين بمنظومة الثروة الداجنة في مصر، من أجل توحيد الصفوف لوضع خطط عاجلة وحلول جذرية لارتقاء بصناعة الدواجن.

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اتحاد منتجي الدواجن وشعبة الثروة الداجنة وجهان لعملة واحدة

وأشار «السيد» إلى أنه لا يوجد أي خلاف أو تعارض بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وشعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قائلًا:«نحن جميعًا أعضاء في اتحاد منتجي الدواجن، والاتحاد والشعبة وجهان لعملة واحدة تبذل كل الجهد والعطاء من أجل مستقبل أفضل لصناعة الدواجنة خاصة ولمصر عامة، بتعزيز ودعم وتنمية وتطوير صناعة قومية تدخل ضمن أعمدة الاقتصاد القومي».

دعوة للانضمام إلى عضوية اتحاد منتجي الدواجن

وقدم رئيس شعبة الثروة الداجنة الدعوة لجميع العاملين في المنظومة للانضمام إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لعرض جميع الرؤى، وتوحيد الصفوف، منتقدًا الأشخاص الذين ينتقدون تحركات الشعبة أو الاتحاد وهم ليسوا أعضاء فيهما، قائلًا:«المنظومة تحتاج إلى خبرات جميع العاملين بها، وبدلًا من الانتقاد انضموا لنا في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، كلًأ في شعبته، إذ يضم الاتحاد جميع الشعب التي تندرج تحتها المنظومة مثل البياض والتسمين والمجازر والجدود وغيرها».

وأضاف «السيد» أنه على جميع العاملين بالمنظومة التقدم لعضوية الاتحاد وتقديم المطالب كافة، حتى يستطيع الاتحاد التحدث نيابة عن جميع منتجي الدواجن، معززًا بأعضائه كافة، ويكون للجميع رأي موحد وجهود موحدة لتنمية الصناعة، وحل جميع المشكلات التي تواجه تنمية صناعة الثروة الداجنة في مصر.

أهداف إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنشيء بموجب القانون رقم 96 لسنة 1998، بأن يكون له الشخصية الاعتبارية، وأن أعضاؤه من المشتغلين بإنتاج وصناعات الدواجن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في القطاع الخاص والتعاوني وقطاع الأعمال العام، ويهدف الاتحـاد إلى رعايـة المصالـح المشـتركة لأعضـائه، ويسعى لحماية وزيادة الثروة الداجنة، وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها، فضلًا عن تطوير أساليب إنتاجها وصناعتها وفقا للمواصفات القياسية العالمية، مشيرًأ إلى أن كل ذلك نظير رسوم إشتراك زهيدة جدًا.

شروط الاشتراك في عضوية الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

يشار إلى أنه وفقًأ لما هو معلن على صفحة الإتحاد العام لمنتجي الدواجن على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يشترط للاشتراك في عضوية الاتحاد أن يكون العضو متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، وأن يكون من المشتغلين بإنتاج وصناعة الدواجن، وأن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو لديه بطاقة ضريبية.

وعن رسوم الاشتراك، يستحق مرة واحدة عند قبول القيد في عضوية الإتحاد أو عند إعادة العضوية، وتبلغ قيمته 250 جنيهًا للتسمين، 1000 جنيه لأي نشاط آخر، وأن الحد الأقصى لرسم القيد 5000 جنيه لجميع أنواع الأنشطة للشركات متعددة الأغراض، فيما يجدد الاشتراك السنوي للعضوية العاملة بمبلغ 500 جنيه لأنشطة كافة ما عدا التسمين 200 جنيه سنويًا.