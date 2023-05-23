الثلاثاء 23 مايو 2023
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سياسة

نقابة الصحفيين تنظم يوما في حب السودان دعمًا للشعب الشقيق

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أحداث السودان، أعلنت اللجنتان الثقافية والشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، تنظيمهما فعاليات يوم السودان، من أجل التضامن مع الشعب الشقيق في محنته الحالية، والدعوة إلى وقف الحرب الدائرة هناك  وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٣ مايو بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بمبنى النقابة.
 

فعاليات يوم السودان 

وتشهد فعاليات اليوم معرضًا للصور الصحفية عن ويلات الحرب، تعقبه جلسة أولى من الساعه الثانية  إلى الرابعة عصرًا  تناقش الموقف الصحي والإنسانى للأشقاء في الظرف الراهن بالسودان يشارك فيها الدكتور عثمان المهدي المدير الطبى الأسبق لعدد من مراكز الرعاية الصحية ومعسكرات اللاجئين بشرق السودان.

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المتحدثون 

وعن الجانب الإنساني تتحدث الدكتور أميرة أحمد، الخبيرة السودانية في دراسات الهجرة واللجوء وأستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،  كما يشاركهما في الجلسة المرضي صالح آدم، مفوض شؤون اللاجئين السابق بالسودان.

 

الأوضاع في السودان 

وعلى هامش اللقاء يتم عرض تجارب لعدد من الأشقاء السودانيين الذين قدموا  إلى مصر في أثناء الحرب  تليها جلسة حوارية ثانية تبدأ بتحليل سياسي واستراتيجي عما آلت إليه الحالة فى السودان بعد هذه الأسابيع من الحرب  تقدمه  الدكتور أماني الطويل، الخبيرة فى الشؤون السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، تعقبها ندوة عن الوضع الصحفي في السودان بعد الحرب يشارك فيها عبد الله حسين،  صحفى سودانى ومدير تحرير صحيفة "آخر لحظة" الأسبق.

 

التضامن مع الشعب السوداني 

كما تُعقد جلسة ثالثة حول سبل التضامن الشعبي المصري مع السودان فى محنته تستمر من الساعة السابعة حتى التاسعة مساءً،  تقدمها مروة كامل، الصحفية المصرية المتخصصة في الشأن السوداني بكلية الدراسات الأفريقية وصاحبة مبادرة للسودانيين.


يدير الجلسات خالد محمود  الكاتب الصحفي  المتخصص في الشأن السوداني ويُختتم اليوم بفقرة فنية من السودان.

 

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يوم في حب السودان بنقابة الصحفيين الصحفيين نقابة الصحفيين

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