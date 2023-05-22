أخبار العقارات اليوم، تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية الجديدة من بنك التعمير والإسكان.. 5 شروط لحجز أراضي المقابر للمسلمين والمسيحيين

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات جنة والڤيلات والخدمات بالمنطقة الرابعة بمدينة " المنصورة الجديدة "، مؤكدا ضرورة استمرار وتيرة الجهد والإنجاز بالمدينة فى مختلف القطاعات.

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي، والتي يستمر عملها لمدة أسبوعين، بغرض متابعة موقف تنفيذ الأعمال ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) بمرحلتيه الأولى والثانية والممول من البنك الدولي والبنك الأسيوي، والجاري تنفيذه بـ 6 محافظات تشمل (الدقهلية والشرقية والبحيرة ودمياط والغربية والمنوفية)، بهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال استكمال المرحلة الثانية من مشروع " روضة العبور والذي يتمثل في إنشاء 134 عمارة سكنية بحي السلام " مشروع إسكان بديل العشوائيات " كبديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، على طريق بلبيس/القاهرة الصحراوي والذي يتم إنشاؤه تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العبور.

شهادات الادخار الثلاثية، أعلن بنك التعمير والإسكان عن طرح الشهادات الثلاثية الجديدة ذات العوائد الثابتة المميزة لمدة ثلاثة سنوات بعائد 20% سنوي، و18.5% شهري، والتي تعد من أعلى العوائد السنوية في القطاع المصرفي، ويمكن شراء الشهادة بدءًا من 100 ألف جنيه مصري ومضاعفات 1000 جنيه، على أن يتم احتساب العائد بدايةً من اليوم التالي للشراء.

سبيل قايتباي، يعد سبيل قايتباي واحد من أجمل الأسبلة لا يجاريه في أسبلة القاهرة سوى سبيل وكتاب قايتباي بالصليبة ولعل عهدنا من السلطان حرصه واهتمامه بالمعمار ولا غرو أنه السلطان الذي حكم مصر في فترة اتسمت بالرخاء والاستقرار ولعل بناياته العديدة المغمورة بالفن المعماري تشهد علي ذلك، وهذا المبنى الصغير في الحجم خير مثال على هذا الحب لكل ما هو جميل.

شقق الإسكان، يترقب الكثير من المواطنين طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، ويتردد على أذهان المواطنين الكثير من الأسئلة.

حددت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشروط اللازمة لحجز أراضي المقابر التى تطرحها بمدينة العاشر من رمضان لكل من المسلمين والمسيحيين.