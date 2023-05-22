إيبارشية باريس تحتفل باليوم القبطي العالمي

نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا للأقباط الأرثوذكس أمسية موسيقية قبطية، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ اليوم القبطي العالمي.

حضر الاحتفالية من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا مارك أسقف ايبارشية باريس، نيافة الأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإسكندرية.

قدم فريق من أبناء الكنيسة من الموسيقيين والعازفين والمرنمين مجموعة من الألحان الكنسية باللغتين القبطية والفرنسية. من بينها ألحان خاصة بالمناسبات الرئيسية في حياة السيد المسيح، بدءًا من البشارة وحتى الصعود وحلول الروح القدس، مرورًا بأحداث أسبوع البصخة.

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حضر الحفل السفير المصري بباريس علاء يوسف والقنصل العام السفير تامر توفيق، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بباريس وبعض المسؤولين من الحكومة الفرنسية بحي دراڤي الذي تقع فيه مقر مطرانية باريس وشمالي فرنسا وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات المهتمة بالحضارات، إلى جانب الآباء كهنة بالإيبارشية والشعب القبطي.

مطران كاثوليك أسيوط يعين مديرا عاما للعلاقات العامة

أصدر نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، قرارًا بتعيين القمص مرقس يوسف، ليكون مديرًا عامًا للعلاقات العامة بـ إيبارشية أسيوط.

جاء ذلك في إطار رؤية المطران دانيل لطفى حول أهمية التعاون الوثيق بين إيبارشية أسيوط، ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، داعيًا مدير العلاقات العامة إلى التواصل المباشر مع صاحب النيافة المطران دانيال لطفي، والأب الوكيل في إعلان وجهة الإيبارشية المشرق ودورها الرائد في خدمة المجتمع.

اللجنة المسكونية لشباب الكاثوليك تنظم أمسية روحية جديدة

نظمت اللجنة المسكونية لشباب الكاثوليك، أمسية روحية، ضمن خطتها السنوية حول "أفراح القيامة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك، بعزبة النخل.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والقسوس، ممثلي مختلف العائلات الكنسية، بجانب أعضاء اللجنة المسكونية للشباب، والعديد من الشباب.

تضمنت الأمسية العديد من الفقرات مثل: القراءات الكتابية، والصلوات، والتأملات المختلفة، والمسابقات المتنوعة، والترانيم الروحية، بقيادة كورال "أغابي"، بالإضافة إلى فقرة تعريفية حول اللجنة المسكونية.

الأنبا دانيال يعلن تعيين وكيل جديد لإيبارشية أسيوط



أعلن نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، تعيين القمص إيليا فرنسيس، راعي كنيسة السيدة العذراء سيدة الوردية، ببويط، ليكون وكيلًا عامًا جديدًا للإيبارشية.

جاء ذلك خلفًا للقمص توماس وليم (نيافة الأنبا مرقس وليم، المطران المنتخب لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك).

ولد القمص إيليا فرنسيس عام ١٩٦٤، كما تمت سيامته الكهنوتية عام ١٩٩٤، بوضع يد مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط، في ذلك الوقت، بالإضافة إلى خدمته ببعض كنائس الإيبارشية.