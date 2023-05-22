الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
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سيارات

رسوم تجديد ترخيص سيارة لمدة عام

رسوم تجديد ترخيص
رسوم تجديد ترخيص سيارة لمدة عام،فيتو

يبحث بعض أصحاب قائدى السيارات عن الرسوم والأوراق المطلوبة لإجراء تجديد ترخيص سيارة، وفى إطار "خدمتك فى فيتو" نوضح التفاصيل.

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رسوم تجديد ترخيص سيارة لمدة عام

 

15 جنيها  ورق فحص

190 أمان

382 مستلزمات مرورية

85 جنيها ملف تجديد ترخيص

312 قيمة تأمين

720 طفاية حريق

105 جنيهات استمارة تحديث بيانات

50 جنيها تصوير أوراق

1250 ضريبة لمدة سنة

تختلف رسوم الترخيص حسب نوع السيارة والسعة اللترية

يتم السداد كافة الأموال المطلوبة باستخدام الفيزا فقط

ترخيص سيارة أجرة 2023، تساءل بعض المواطنين عن إجراءات ترخيص سيارة أجرة 2023. وفى “ خدمتك فى فيتو ” نوضح التفاصيل. 

ترخيص سيارة أجرة 2023 

التوجه إلى وحدة المرور التابع له ومدونة فى البطاقة الشخصية
شراء نموذج 51 مرور من خزينة المرور
إحضار 2 صورة للبطاقة الشخصية
مستندات الملكية أو الإفراج الجمركى 
وثيقة التأمين الإجبارية 
شراء نموذج الفحص الفنى وإجراء الفحص
شراء نموذج الفحص البيئى وإجراء الفحص البيئى 

خطاب تركيب الغاز الطبيعى لسيارة

خطاب من البنك أو تاجر فى حال شراء بالتقسيط 
سداد الرسوم المقررة  وتختلف من سيارة الى اخرى.
استلام اللوحات المعدنية 
إنهاء الإجراءات واستلام تصريح مؤقت 3 شهور 
إجراءات الاشتراك فى التأمينات وكذا إصدار البطاقة الضريبة.
العودة مرة أخرى إلى المرور واستخراج الرخصة لمدة 3 سنوات.

 

تجديد ترخيص السيارة 2023

الجدير بالذكر، طورت وزارة الداخلية، من خدماتها الجماهيرية وخاصة في مجال المرور عبر استحداث وحدات فحص فني آلي، وحدات مرور متطورة بإستخدام خاصية النداء الآلي وكذلك عدم التقيد بمحل الإقامة في استخرج  تجديد رخص القيادة والسيارات.

 

إجراءات تجديد ترخيص السيارة 2023

وبدأ العمل بوحدة مرور إلكترونية لاستخراج وتجديد الرخص دون التقيد بمحل الإقامة بمول سيتي ستارز في مدينة نصر بالقاهرة. 

وجاء ذلك بعد تنسيق الإدارة العامة لنظم معلومات المرور مع جهات وزارة الداخلية المعنية لإنشاء وحدات مرور إلكترونية لتقديم خدمات المرور الترخيصية دون التقيد بمحل إقامة طالب الخدمة. 

وتم تجهيز أول مقر بمول سيتي ستارز وبدء العمل الفعلي بداخله وسط إقبال المواطنين لتجديد الرخص.

ويأتي هذا في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، وذلك حرصًا من الوزارة على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان. 

يذكر أن، وزارة الداخلية استحدثت خدمات تطبيقات تبادل خطابات (حظر البيع – رفع حظر البيع – التجديد السنوي) إلكترونيًا للمركبات الحاصلة على تسهيلات ائتمانية من كافة البنوك التجارية، بالإضافة إلى تيسير الخدمات المرورية لمالكي المركبات التي مضى على صنعها (20) عامًا والراغبين فى إحلال وتجديد مركباتهم القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال تلك المركبات.

ويحدد قانون المرور الجديد نسبة تزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى ‏للرسم، ولا تسري عليه أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من ‏القوانين، على أن تؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.‏


والنقل الذكي نظام حديث يلبي أعلى المعايير الدولية، بهدف إدارة شبكة الطرق في مصر، وتحسين النقل بين المدن والموانئ ‏التجارية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وزيادة السلامة العامة.‏

 

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خدمتك في فيتو تجديد ترخيص سيارة رسوم تجديد ترخيص سيارة الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية

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