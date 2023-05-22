إم جي تطلق سيارة إتش أس PHEV موديل 2024، تعرف على مواصفاتها

طرحت شركة إم جي المتخصصة في صناعة السيارات سيارتها إم جي إتش أس PHEV موديل 2024، المزودة بمحرّك إم جي عالي الكفاءة سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني، وتستطيع قطع ما يزيد عن 64 كلم بالاعتماد فقط على مولِّدها الكهربائي بطاقة 16.6 كيلوواط، مع تمتُّعها بناتج طاقة مجمَّع قدره 258 حصانًا.

مواصفات سيارات إم جي تطلق إتش أس PHEV موديل 2024

وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 6.9 ثوان فقط.

ويصل عزم السيارة إم جي نحو أقصى يبلغ 480 نيوتن-متر، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى عند 190 كلم/س، مع احتوائها على ميّزة تبديل السرعات عبر مقابض اليد ضمن وحدة المقود، كما أن الطراز الأساسي حصل على تقنيات أفضل.

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وتتمتع بكفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، حيث تستهلك فقط 1.8 ليتر لكل 100 كلم*. وهذا المستوى المتميّز باستهلاك الوقود يضمن للسائق قطع مسافات أطول بكمية وقود أقل، وهو ما يخفِّض البصمة الكربونية الإجمالية.

ومع تصنيف 4.3 غرام لكل كيلومتر وفق مقاييس ’إجراء الاختبار العالمي الموحَّد للمركبات الخفيفة‘ (WLTP)، تتميّز هذه المركبة الهجينة القابلة للوصل بمقبس كهربائي بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير مقارَنة مع السيارات التي تضم محرّكات احتراق داخلي، وتوفر إم جي إتش أس PHEV موديل 2024 خيارات ملائمة عبر مولِّدها الكهربائي، حيث يبلغ وقت الشحن الكامل نحو 4.5 ساعات، مما يسمح للمستخدمين إعادة شحن البطارية بسهولة خلال فترة الليل أو في النهار.

تصميم إم جي إتش أس PHEV موديل 2024



مظهرها الرياضي على خطوط ناعمة تنساب من غطاء صندوق المحرّك نزولًا نحو الجوانب قبل أن ترتفع عند الجهة الخلفية لتمتد فوق الأضواء الخلفية، والتي تتكوّن من مجموعة تحوي 21 مصباح LED منفردًا تنير بشكل تسلسلي.

وتتألّق MG HS عبر شبك نجمي بديع وهي تحوي أطرافًا توأمية لأنابيب العادم ومصدًا من الألمنيوم لتكملة شكلها الجريء والواثق. وتتوفر للمركبة خمسة خيارات من الألوان، أما مقصورة إم جي إتش أس PHEV موديل 2024 رياضية بطابعها، وتحتوي على مقاعد حاضنة رياضية النمط مكسوّة بخامة LUX الفاخرة من أعلى المستويات.

وتتميّز عجلة القيادة الجلدية ثلاثية الأذرع من خلال لمسة تطريز رياضية، كما تتضمّن أزرارًا متعدّدة الوظائف. ويستطيع العملاء الاختيار من بين ثلاثة أنماط لونية داخلية مميزة، كما يتوفر في إم جي إتش أس PHEV موديل 2024 على العديد من الخصائص الذكية، غنية باللمسات سهلة الاستخدام لضمان بقاء السائق مستمتع بالراحة والاتصال والسيطرة الكاملة. وفي الأمام، توجد شاشتا عرض عاليتا الجودة.

وتقع شاشة لوحة العدّادات الافتراضية حجم 12.3 بوصة خلف عجلة القيادة وتشكّل تطوُّرًا بارزًا في كيفية إيصال المعلومات الرئيسية إلى السائق. بدورها، تتوافق شاشة اللمس عالية الوضوح حجم 10.1 بوصة وعالية الأداء مع تقنيتَي Apple CarPlay وAndroid Auto.

التجهيز الأساسي لديه ميزة التحكم التكيفي بسرعة الملاحة، ونظام المساعدة في السرعة، وميّزة الكبح التلقائي في الحالات الطارئة، ونظام التحذير من الخروج عن المسار، وميّزة المساعَدة في البقاء ضمن المسار، ونظام الكشف على المنطقة الجانبية العمياء، وميّزة التشغيل بالزر الذي يعمل بالضغط عليه، وميّزة الدخول بدون مفتاح وكاميرا الرؤية الخلفية، مع وجود كاميرا للركن تتيح الرؤية بنطاق 360 درجة وذلك في الطرازات المزوَّدة بالتجهيزات الكاملة، والهدف منها منح السائق سيطرة كاملة وراحة بال تامّة خلال الرحلة، ويشتمل برنامج الثبات الإلكتروني القياسي على ثمان وظائف متعلّقة بالسلامة، مع نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات (ABS)، والتوزيع الإلكتروني للكبح (EBD)، والتحكُّم بالكبح أثناء الانعطاف (CBC)، ونظام التحكُّم بالجر (TCS)، والتحكُّم بديناميكيات المركبة (VDC)، ومنطقة التعرض الحراري (HAZ)، والتحكُّم بالثبات عند صعود التلال (HHC) ومسح قرص المكابح (BDW)، مما يعزّز الثبات في ظروف الطرق الصعبة جدًا أو في حالات القيادة القاسية وذلك لأجل ضمان السلامة.