معاقبة زوج في الغربية بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة تعذيب زوجته

قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة بمعاقبة زوج بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة تعذيب زوجته بعد تقييد وثاقها وقدميها والتعدي عليها ضربًا بواسطة حزام وعصا مما دفع الزوجة لمحاولة الهروب من شرفة غرفتها إلى غرفة المسكن المجاور مما أدى إلى إنزلاق قدمها فهوت من الطابق الرابع أرضًا فأصيبت بكسور مما استدعى تركيب مسامير وشرائح لها.

كانت المحكمة حكمت غيابيًا على الزوج المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وعند جلسة إعادة الإجراءات حضرت الزوجة وشهدت بأنها لا تتهم زوجها بأية اتهامات رغم التقارير الطبية التي ثبت منها إصابتها قاصدة من ذلك دفع الاتهام عنه.



وقررت الزوجة أن لها طفلين صغيرين ولن تستطيع أن تقوم على تربيتهما دون زوجها.



وقالت المحكمة عند جلسة النطق بالحكم إنه رغم الجُرم الواضح في الأوراق ورغم الدليل القاطع ضد المتهم فإنه دائمًا هناك اعتبارات تعلو على التطبيق الحرفي لنص القانون وأن هذه الاعتبارات تمثلت في الزوجة المجني عليها نفسها وفي الطفلين الذين لا ذنب لهما أن ينشئا بينما أباهما الذى من المفترض أن يكون قدوتهما نزيلاُ أحد السجون يقضي عقوبة عن جريمة مشينة بكل معنى الكلمة.



وأضافت المحكمة أن هذا السلوك المشين الذى صدر عن المتهم لا يمكن أبدًا أن تعده من قبيل استعمال الحق، ولا يمكن أبدًا أن يكون كما قال المتهم في التحقيقات " ما بين الزوج وزوجته".



وأضافت المحكمة أن الحق في التأديب إنما شُرع للإصلاح والتقويم والتهذيب بينما ما آتاه المتهم لا يمكن أن يجد له وصفًا غير الجرم..والجرم المشين.

وحذرت المحكمة مما وصفته العنف الأسري قائلة:



إن هذا العنف الأسرى بغيض في جميع الأحوال لكنه يصير أكثر بغضًا عندما يستند إلى شريعة قيدت استعمال هذا الحق بقيودٍ كثيرة، وأن الارتكان إلى حق التأديب المستمد من الشريعة إنما هو ارتكان في غير موضعه ويأتي ربما على قمة المتناقضات التي تعتري سلوكنا وقد صنعت هوة ساحقة بين ما نحتج به من فضائل وما يصدر عنَّا من سلوك.



وإن العنف الأسري لا يجب أن يكون له موضع في أى مجتمع إنساني وقد حرمته كل القوانين العقابية في الشرائع الداخلية وكذلك كل المواثيق والاتفاقات الدولية وأما عن الشريعة وطالما استند الدفاع إليها فقد جعلت من الزوجة مخلوقًا مكرمًا مصانًا خليق بها أن تُعامل بمودة ورحمة وليس بعدوان يصل إلى حد هذا الجرم الشنيع. "

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