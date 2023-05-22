أخبار الأهلي، الوداد يحدد موعد السفر إلى القاهرة وعبد القادر وشريف يقودان التشكيل المتوقع لمباراة إنبي

أخبار الأهلى، تقدم فيتو خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

مكافآت خاصة تنتظر لاعبي إنبي حال الفوز على الأهلي

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن مجلس إدارة النادي لم يرصد مكافآت خاصة قبل مواجهة الأهلي غدا بالدوري الممتاز.

وكشف مدير الكرة بالفريق البترولي في تصريحات خاصة: "إدارة إنبي لا ترصد مكافآت خاصة قبل مواجهات الفرق الكبيرة باعتبار أننا نلعب من أجل الفوز لكن ننتظر لما بعد المباراة وحال تحقيق الفوز يتم بالطبع صرف مكافآت خاصة".

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الأهلى يحتفل بذكرى جائزة نادي القرن

وحرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بذكرى حصول النادى على جائزة نادي القرن في القارة الأفريقية الذي كان في مثل هذا اليوم 22 مايو من العام 2001.



ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس صور للجائزة وعلق عليها قائلا"

وما نيل المطالب بالتمني..جائزة لا يمكنك رؤيتها إلا داخل معقل نادي القرن بالجزيرة.



عبد القادر وشريف يقودان الهجوم في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام إنبى

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، في اللقاء المقرر إقامته فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.



ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر مباراة إنبى بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة، محمد أشرف.

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في خط الوسط: عمرو السولية، أحمد القندوسي، محمد مجدي قفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023



وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 4 يونيو المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

الجدير بالذكر أن لقاء الإياب سوف يقام يوم 11 يونيو المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب

الوداد يحدد موعد سفره إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن بعثة نادي الوداد حددت موعد السفر إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع سبورت 360 le المغربي أن الوداد سوف يسافر إلى القاهرة يوم 31 مايو الجاري، على متن طائرة خاصة، وذلك من أجل تجنب إرهاق اللاعبين، والحصول على فترة كافية للاستعداد بشكل جيد لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلى.



ثلاثي الأهلي ضمن التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) عن التشكيل المثالي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وشهد التشكيل سيطرة عربية بعدما وصل إلى المباراة النهائية نادي الأهلي المصري وفريق الوداد المغربي.



وشهد التشكيل تواجد ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: محمد عبد المنعم وحسين الشحات وبيرسى تاو وذلك بعد أن ساهموا في فوز الفريق الأحمر على الترجى التونسي بهدف نظيف لقاء إياب الدور نصف النهائي.



وجاء التشكيل المثالي علي النحو التالي:

حراسة المرمي: المطيع (الوداد)

خط الدفاع: عطية الله (الوداد) - محمد عبدالمنعم (الأهلي)- زولا(الوداد) - العملود(الوداد)

خط الوسط: موكوينا(صن داونز) - جبران(الوداد) - زويني (صن داونز)

خط الهجوم:بيرسي تاو (الأهلي) - حسين الشحات (الأهلي) - شالويلي (صن داونز)