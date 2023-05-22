الثلاثاء 23 مايو 2023
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سياسة

5 أسباب خلف إصرار أحزاب المعارضة على القائمة النسبية في الانتخابات القادمة

الحوار الوطني، فيتو
الحوار الوطني، فيتو

تمارس أحزاب المعارضة ضغوطا شديدة على إدارة الحوار الوطني للخروج بتوصيات تقر القائمة النسبية المفتوحة في الانتخابات النيابية القادمة، ويعتبرونها السبيل الوحيد لتنشيط الحياة الحزبية المصرية الراكدة، كما تصنع لهم فرص كبيرة في الفوز بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان القادم. 

 

أسباب إصرار المعارضة على القائمة النسبية 

 

وهناك 5  أسباب عدة ترصدها «فيتو» خلف إصرار الأحزاب ولاسيما المعارضة منها على خوض الانتخابات وفق القائمة النسبية وليس المغلقة. 

 

1 ـ القائمة النسبية المفتوحة تسمح للأحزاب بالمنافسة عبر قوائم تتضمن نسب الفئات الخمس المستثناة المرأة والأقباط، وذوي الهمم، والشباب، والمصريين بالخارج على أن يقوم صاحب الاقتراع بانتخاب من يراه مناسبًا 

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2 ـ تمنح القائمة النسبية المفتوحة الناخب حرية الاختيار، إذ يمكن الاختيار بين عدة قوائم بعكس القائمة المغلقة التي ترفض هذا الخيار. 

 

3 ـ  تساهم القائمة النسبية المفتوحة في تقسيم الأصوات الصحيحة على عدد القوائم ما يمكن المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات في القوائم جميعها من النجاح. 

 

4 ـ تمنع القائمة النسبية المفتوحة أي محاولة لاستغلال المال السياسي فالناخب هنا لديه مساحة أعلى في الحرية لاختيار الناخب الذي يناسبه.

 

5 ـ إعطاء نتيجة واقعية وعادلة، إذ ترى الأحزاب أنها تعكس احترام أصوات الناخبين، ويساهم ذلك في عدم وجود فجوة واسعة في التمثيل البرلماني بين الموالاة والمعارضة. 

 

تفاصيل ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني

‏ ‏

وانطلقت أمس جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، وعقدت  أربع جلسات، تخصصت جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.‏

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ‏ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.‏

 

وناقشت لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تمثلت في: ‏

 

‏1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.‏

 

‏2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.‏

 

‏3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.‏

 

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في: 

 

‏1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.‏

‏2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.‏

‏3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، ‏والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.‏

‏4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب ‏وضوابط استخدامه).‏

‏5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.‏

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).‏

‏7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على ‏أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.

 

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