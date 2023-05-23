الثلاثاء 23 مايو 2023
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سياسة

إغلاق خليج العقبة، السبب الرئيسي لاندلاع حرب 1967

شرم الشيخ إحدى مدن
شرم الشيخ إحدى مدن خليج العقبة، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1967، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا سببًا في نشوب حرب 1967. 

 

عن خليج العقبة 

خليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على هذا الخليج، بجانب أنه المنفذ الوحيد لكل من إسرائيل والأردن على البحر الأحمر، وقد سمي بخليج العقبة نسبة لمدينة العقبة الواقعة على أقصى شمال الخليج.

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حدود الجغرافيا حول خليج العقبة 

يبلغ طول خليج العقبة من مضيق تيران جنوبا إلى وادي عربة شمالًا (160) كم أما عرضه فيصل إلى 24 كم. وأعمق نقطة في الخليج (1,850) متر تحت سطح البحر.

 

تُطل على الخليج أربع دول، تمتد سواحل السعودية ومصر على جانبيه الشرقي والغربي، وتنحصر سواحل الأردن إسرائيل على شريط ضيق في أقصى شمال الخليج.

 

المدن المطلة على خليج العقبة

في الجهة الشمالية من الخليج توجد 3 مدن هامة وهي طابا في مصر والعقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل، هذه المدن الثلاث تعتبر مرافئ تجارية إستراتيجية هامة لهذه الدول، وتُشكّل هذه المدن مقصدًا سياحيًّا لمن يريد الاستمتاع بجو المنطقة الدافئ. 

 

خليج العقبة والصراعات الدولية 

في الخمسينات والستينات أخذت إسرائيل والأردن تطور المنطقة حيث وسَّع الأردن ميناء العقبة أما إسرائيل فأقامت ميناء إيلات.

 

وفي 1956 و1967 كان إغلاق مضيق تيران ومنع الوصلة الحرة إلى ميناء إيلات من أسباب اندلاع الحروب بين مصر وإسرائيل، وبعد حرب 1973 واسترداد مصر جزء كبير من أراضيها وتوقيع اتفاقية السلام، لكن تبقى الخلاف بين مصر وإسرائيل حول موقع الحدود على شاطئ الخليج.

 

استمر الصراع القانوني  حتى حدود عام 1989 وربح مصر المعركة القانونية في المحافل الدولية وسلّمت إسرائيل طابا لمصر.

 

السياحة في خليج العقبة 

تتمتع المنطقة بالاستقرار والتعاون بين الدول حول خليج العقبة خاصة في مجال السياحة، إذ يعتبر من الواجهات السياحية المشهورة والأكثر شعبية في رياضة الغوص وخصوصا في شرم الشيخ. 

 

ويعتبر الخطر الرئيسي الذي يتعرَّض إليه خليج العقبة اليوم، التلوُّث النابع من أجهزة المجاري في المدن والمواقع السياحية الواقعة على شواطئه، لاسيما أن الخليج ضيق للغاية ومغلق من ثلاثة جهات.

 

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خليج العقبة الرئيس جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر شبه جزيرة سيناء إسرائيل الأردن

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