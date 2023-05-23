الثلاثاء 23 مايو 2023
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سياسة

خطة البرلمان تناقش اليوم مشروع موازنة وزارتى التعليم العالي والإسكان

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيتو

 تناقش  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهات  (ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -–   مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد)
 

كما تناقش اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهات  (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالي 2023/2024.   
 

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موازنة وزارة التموين

 

وتناقش لجنة الخطة والموازنة،  خلال اجتماعاتها غدا الأربعاء مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024. 
 

موازنة وزارة التضامن الاجتماعي 

 

فيما تناقش خلال اجتماعها الخميس المقبل، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات، (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي " قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالي 2023/2024.   
 

وأيضا تناقش يوم الخميس مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات، (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالي 2023/2024.   
 

موازنة وزارة النقل 

 

وكذلك تناقش مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات: (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالي 2023/2024.

 

موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

 

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  خلال اجتماعاتها  أمس الإثنين، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية:
1- (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)
2 - (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – الهيئة العامة للتأمين الصحي) 
3 -(الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- امانة المراكز الطبية المتخصصة)
4- (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين ) وذلك عن العام المالي 2023/2024.
 

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