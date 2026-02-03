هيئة بحرية بريطانية: إبلاغ عن حادث قبالة مضيق هرمز

18 حجم الخط

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء: إن مجموعة من الزوارق المسلحة حاولت اعتراض سفينة على بُعد 16 ميلا بحريا شمال سلطنة عُمان.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تجري تحقيقا في الواقعة

وأفادت الهيئة أنها تُجري تحقيقا في الواقعة التي حدثت ضمن نظام فصل حركة المرور في مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة أن عددا من الزوارق الصغيرة المسلحة حاول إرسال تحذيرات للسفينة عبر جهاز اللاسلكي إلا أن السفينة تجاهلت التحذيرات وواصلت مسارها المخطط له.

الجيش الإيراني يجري مناورات بحرية في مضيق هرمز الأسبوع المقبل

وفى سياق منفصل كشف التلفزيون الإيراني، الخميس الماضى، أن الجيش الإيراني يجري مناورات بحرية في مضيق هرمز الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحشد العسكري الأمريكي الضخم في المنطقة استعدادا لضرب إيران.

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بوجود "أسطول ضخم" من السفن المتجهة إلى الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر مع إيران، تدفق المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة، بما في ذلك طائرة متخصصة في جمع الاستخبارات الإلكترونية، التي يُتوقع أن تكون حاسمة في مواجهة سيناريوهات متعددة، إضافة إلى عدة مدمرات.

وأكد متحدث باسم البحرية الأمريكية أمس الأربعاء أن الحاملة أبراهام لينكولن وثلاث مدمرات من فئة "آرلي بيرك" موجودة حاليًا في منطقة القيادة المركزية (CENTCOM)، وهو نفس عدد السفن الذي رافق مجموعة الحاملة "جيرالد فورد" خلال انتشارها في الكاريبي قبيل عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مطلع يناير الحالي.

حشد عسكري أمريكي ضخم في الشرق الأوسط

بذلك يرتفع عدد السفن الحربية الأمريكية في نطاق مسئولية القيادة المركزية إلى 10 سفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.