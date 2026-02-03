الوجه الآخر لـ أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت بـ50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"

18 حجم الخط

في كتابها "أم كلثوم .. عصر من الفن" كتبت المفكرة الراحلة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ــ من الصديقات المقربات لأم كلثوم ــ عن قصة المال مع سيدة الغناء العربي منذ بداياتها وحتى الرحيل، وأعادت نشره مجلة نصف الدنيا عام 1993 تقول فيه: أم كلثوم في هذا الكتاب خيط طويل من خيوط كثيرة متوازية حينًا ومتشابكة أحيانًا تلتقي وتتفرق وتتشابه وتتميز، ولكنها كلها بعد هذا، بمجموعها، بمتناقضاتها واتساقاتها تكون النسيج العريض الذي نسميه الفن العربي الحديث.



لم تنفق كوكب الشرق أم كلثوم زمنًا طويلًا لتفهم التيارات حولها، فقد شرعت تتفق مع شركات الفونوغرافات على ملء اسطوانات بصوتها، وبدأت شركة أوديون فملأت لها عشر اسطوانات تقاضت خمسين جنيهًا عن كل اسطوانة، وبيعت الاسطوانات التي لاقت رواجًا بواقع 28 قرشًا عن كل اسطوانة، وكان ذلك ــ في هذا الوقت ــ أغلى اسطوانة في السوق.

ونشرت مجلة المسرح العدد 25 عام 1926 أن شركة الجرامفون استغلت نجاح المطربة الجديدة وعقدت اتفاقًا معها لاحتكار صوتها وأن تدفع لها في السنة الواحدة ألفي جنيه، ويروي الأستاذ محمد التابعي في مجلة الجيل الجديد عام 1952 أن منصور عوض صاحب شركة جرامفون عرض على أم كلثوم 5 قروش ــ أصبح 80 قرشًا عام 1952 ــ في كل اسطوانة تباع بدلًا من الأجر الإجمالي المتفق عليه، لكنها رفضت وقالت "مش عاوزة دوشة دماغ هوة أنا فاضية أجري ورا دفاتر الشركات".



الدكتورة نعمات أحمد فؤاد

إن كنت أسامح نقلة فنية في حياة أم كلثوم



وأضافت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد أن القصبجي لحن لـ أم كلثوم في تلك الفترة ــ أواخر العشرينات ــ أغنية "إن كنت أسامح وأنسى الأسية"، وكانت هذه الأغنية نقطة تحول في حياة القصبجي الفنية وفي حياة أم كلثوم أيضًا، حتى إن منيرة المهدية ذهبت إلى القصبجي تطلب إليه أن يلحن لها مثلها، واستجاب لها القصبجي، ولم يرتفع لحن القصبجي بمنيرة المهدية كما ارتفع بأم كلثوم، وتشاء المصادفة أن تباع من اسطوانة أم كلثوم ربع مليون، ولو كانت أم كلثوم قبلت عرض منصور عوض ــ لكان نصيبها منها 12 ألفًا وخمسمائة جنيه بدلًا من ثمانين جنيهًا.

تعلمت أم كلثوم من هذا الدرس، فعندما عرضت عليها إحدى الشركات عام 1950 ألف جنيه في الاسطوانة رفضت هذا العرض رفض مجرب تعلم الدرس وأصرت على أن يكون الأجر نسبة مئوية من إيراد البيع، وتم الاتفاق على أن تأخذ 27% من ثمن كل اسطوانة تباع، إلا أنه في اسطوانة نهج البردة اشترطت ألا يقل أجرها عن 4000 جنيه.



توقفت عن الاسطوانات بعد ظهور الراديو



تقول الدكتورة نعمات فؤاد: في عام 1927 غنت أم كلثوم قصيدتين من تلحين الشيخ أبو العلا، هما "الغزال نظرة ولفتة" و"وحقك أنت المنى والطلب"، لكن حتى ذلك الوقت لم يكن قد عرف الراديو وكان الاعتماد على الاسطوانات، إلا أن أم كلثوم بعد ظهور الراديو توقفت عن تسجيل اسطواناتها.



وقعت في خطأ بسبب وداد



في عام 1935 ظهر فيلم وداد من بطولة أم كلثوم، فعرضت عليها إحدى شركات الاسطوانات تسجيل أغانيه على اسطوانات مقابل خمسة آلاف جنيه، فقبلت أم كلثوم العرض الذي بدا في ظاهره مغريًا ووقعت العقد ووقعت في الخطأ نفسه ونسيت ميزة النسبة المئوية، فإن أغنية واحدة من أغنيات فيلم وداد هي أغنية "على بلد المحبوب وديني" بلغ إيراد مبيعاتها 18 ألف جنيه.



وجاءت اسطوانات أغنيات أم كلثوم سلوا قلبي ونهج البردة، ولد الهدى مقابل خمسة آلاف جنيه، دفعت ألف جنيه منها عن كل اسطوانة سجلتها لأغنية كتبها أحمد شوقي لورثته.



الله الله يا ست



تختتم الدكتورة نعمات كلماتها بموقف طريف فتقول: إن اسطوانات أم كلثوم الأولى كانت مشحونة بعبارات الإعجاب مثل الله الله يا أم كلثوم، يا روحي، الله يا ست، أما منيرة المهدية فإن اسطواناتها تبدأ بعبارة "الله الله يا أسطى منيرة"، ولفظ أسطى مشتق من اللفظ الفارسي الأصل "أستاذ"، ولما استقر اسم أم كلثوم على "الآنسة أم كلثوم" طبعت كروتًا تحمل اسمها "الآنسة أم كلثوم المغنية المشهورة"، وفي ركن الكارت العلم المصري.

