الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مجلس الوزراء يوضح حقيقة تضرر أهالي مناطق فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة وأدخنة

وزارة البيئة
وزارة البيئة
18 حجم الخط
ads

نشر المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن تضرر أهالي مناطق فيصل والهرم نتيجة انبعاث روائح كريهة وأدخنة.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة البيئة، أفادت أنه تم على الفور تشكيل لجنة من  وزارة البيئة تضم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز شئون البيئة، وحي الطالبية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وذلك لسرعة تحديد مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

سبب تضرر أهالي مناطق فيصل والهرم نتيجة انبعاث روائح كريهة وأدخنة

وأضافت الوزارة، أنه تم تنفيذ حملة موسعة على خمسة مواقع بنطاق حي الطالبية، حيث توجهت اللجنة للموقع الأول بشارع أحمد ضيف الله المتفرع من محور الإخلاص (تحت الإنشاء)، وتم رصد تراكمات من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، بالإضافة إلى حرائق متفرقة لحرق أسلاك لاستخلاص النحاس، وتمت السيطرة على الحرائق فورًا، وسيتم رفع المخلفات.

كما توجهت اللجنة للموقع الثاني بأرض الثقافة خلف استديو مصر على مساحة نحو 8 أفدنة، وتم البدء في رفع المخلفات البلدية وفرد نواتج الحفر، وإزالة العشش المقامة بالموقع، مع غلق مداخل الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات لمنع الأنشطة العشوائية ومنها (الفرز العشوائي) داخل نطاق حي الطالبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالمرور على الموقع الثالث، تم رصد موقع لتخزين مخلفات محلات الطيور بجوار أرض الثقافة، والمتسبب في روائح كريهة بالكتلة السكنية المجاورة، وتم تحرير محضر للموقع وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذ إزالات جزئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع معاودة هذا النشاط.

واستكمالًا لأعمال اللجنة، تم التوجه للموقع الرابع، وهو نقطة تجميع مخلفات بمصرف جلال كفر الغطاطي بنطاق حي الهرم أسفل الطريق الدائري، حيث يتم رفع المخلفات أولًا بأول من خلال معدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

كما تم التوجه للموقع الخامس، وهو أحد المواقع التي سبق إزالتها تحت إشراف وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتبين استقرار الوضع وعدم وجود أي مظاهر تلوث.

إجراءات مشددة ضد قاعات الأفراح المخالفة 

وأوضحت الوزارة، أنه تم المرور الميداني على شارع المريوطية، حيث تبين وجود أدخنة كثيفة ناتجة عن استخدام ألعاب نارية داخل بعض قاعات الأفراح، وعلى الفور تم التوجيه باتخاذ إجراءات تشميع القاعات المخالفة، والتنبيه بعدم استخدام تلك الألعاب مرة أخرى، كما تم المرور على محطة المناولة للمخلفات البلدية بمنطقة المريوطية، وتبين استقرار الوضع وعدم وجود أي انبعاثات للروائح.

وأكدت الوزارة أن اللجنة مستمرة في أعمال المرور والمتابعة الدورية بصورة مفاجئة، للتأكد من استقرار الأوضاع، ورصد أي مخالفات ينتج عنها أدخنة أو روائح كريهة بالمنطقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك المخالفات ومنع تكرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الوزراء وزارة البيئة حي الطالبية استديو مصر افتتاح المتحف المصري التنمية المحلية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تنظيم إدارة المخلفات جهاز تنظيم إدارة المخلفات نظيم إدارة المخلفات وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا

"الوزراء" يوضح حقيقة نقص تقاوي وأسمدة القمح بالمنافذ الرسمية

كاتدرائية المسيح والبرج الأيقوني، تعرف على أهم مشروعات العاصمة الإدارية

الشبكة الموحدة إلى الضبعة النووية.. ملفات استراتيجية على مائدة الحكومة

رئيس الوزراء يتابع خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لهيئة السلع التموينية

الحكومة تبحث رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية التابعة للنقل

رئيس الوزراء يتفقد الموقف الإقليمي في المنيا الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد مصنع الجيزة للملابس الجاهزة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

رفع الجلسة العامة لـ النواب ومعاودة الانعقاد غدا

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية