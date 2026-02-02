الكتاب المقدس بـ 40 جنيها، أسعار الكتب المسيحية بمعرض الكتاب 2026

18 حجم الخط

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 57 لعام 2026 إقبالا على أجنحة دور النشر والمؤسسات المسيحية من القراء بفضل تقديمها لمجموعة واسعة من الكتب القبطية بأسعار رمزية

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

وحرصت العديد من دور النشر القبطية على توفير اصدارات متنوعة من الكتب بأسعار رمزية ومخفضة بهدف سهولة الحصول على المعرفة لكافة الفئات

بدأت الاسعار من 5 جنيهات للكتيبات وصولا إلى 100 جنيه، كما تنوعت محتوى الكتب بين الدراسات في التاريخ القبطي واللاهوت والطقوس بالإضافة الي قصص الاطفال الدينية، واتت هذه الكتب كالآتي:

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

“الكتاب المقدس” بسعر 40 جنيها بينما كتاب “أعظم كتاب” بسعر 10 جنيهات فقط

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.