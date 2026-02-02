الإثنين 02 فبراير 2026
الكتاب المقدس بـ 40 جنيها، أسعار الكتب المسيحية بمعرض الكتاب 2026

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 57 لعام 2026 إقبالا على أجنحة دور النشر والمؤسسات المسيحية من القراء بفضل تقديمها لمجموعة واسعة من الكتب القبطية بأسعار رمزية

وحرصت العديد من دور النشر القبطية على توفير اصدارات متنوعة من الكتب بأسعار رمزية ومخفضة بهدف سهولة الحصول على المعرفة لكافة الفئات

بدأت الاسعار من 5 جنيهات للكتيبات وصولا إلى 100 جنيه، كما تنوعت محتوى الكتب بين الدراسات في التاريخ القبطي واللاهوت والطقوس بالإضافة الي قصص الاطفال الدينية، واتت هذه الكتب كالآتي:

“الكتاب المقدس” بسعر 40 جنيها بينما كتاب “أعظم كتاب” بسعر 10 جنيهات فقط

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. 

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

