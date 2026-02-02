مؤسسة الأهرام تقدم مجموعة علماء العرب في معرض الكتاب

18 حجم الخط

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، قدمت مؤسسة الأهرام مجموعة مميزة بعنوان "علماء العرب"، تضم 20 كتابا بسعر 75 جنيها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

وتتناول هذه السلسلة أبرز العلماء العرب عبر التاريخ، ومن ابراز علماء كتب المجموعة ابن العوام عالم الزراعة، والعالم الكاشى مكتشف الكسر العشرى، والعالم الرازى رائد المستشفيات الحديثة، والعالم ثابت بن قرة رائد التكامل والتفاضل، والعالم بن حمزة رائد اللوغاريتمات، والعالم تقى الدين أبو التكنولوجيا، والعالم ياقوت الحمودى أبو الموسوعات الجغرافية، والعالم ابن الشاطر أبو النظام الشمسى، والعالم الخليل أبو المعاجم العربية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

ويأتي تقديم هذه السلسلة ضمن جهود مؤسسة الأهرام لتعزيز الثقافة والوعي العلمي بين الجمهور، وإتاحة المطبوعات بأسعار مناسبة لجميع فىءات معرض القاهر الدولى للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.