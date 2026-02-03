الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المرافق والبنية التحتية بالعاشر من رمضان

18 حجم الخط

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عدد من المناطق الصناعية، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المرافق والبنية التحتية.

شملت الجولة المناطق الصناعية A1 وA2 وA`1، حيث تابع رئيس الجهاز الأعمال الجارية لرفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتنفيذ بلاطات الإنترلوك والبردورات، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتهيئة بيئة صناعية ملائمة للاستثمار.

وخلال الجولة، وجّه رئيس الجهاز بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع التأكيد على الرفع الفوري لمخلفات الأعمال، وإعادة تأهيل الأرصفة والميادين، ومعالجة قطوعات الأسفلت، وإزالة الردش الناتج عن التنفيذ، فضلًا عن تسوية ومعالجة أي ملاحظات أو تلفيات ببلاطات الإنترلوك، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة.

كما شدد على رفع جميع الإشغالات والمخالفات الناتجة عن أعمال المقاولين، وتكثيف المتابعة الميدانية اليومية، والالتزام التام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، مؤكدًا أن أعمال النظافة تمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الصناعية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان مستمر في تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة مختلف المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الأعمال تشهد تقدمًا ملحوظًا بوتيرة متسارعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مدينة العاشر من رمضان كإحدى أهم المدن الصناعية على مستوى الجمهورية.

