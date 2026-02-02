الإثنين 02 فبراير 2026
قومي حقوق الإنسان ينظم ورشة متخصصة عن التغطية الصحفية للبرلمان

ورشة عمل خبراء الصحافة والإعلام، فيتو
افتتح  سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس، صباح اليوم الإثنين، فعاليات ورشة عمل متخصصة لخبراء الصحافة والإعلام حول "تحديد وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية في التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية".

جاء ذلك بمشاركة عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وخبراء الإعلام، وأكاديميين متخصصين، وممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام.

وجاءت الورشة في إطار اهتمام المجلس بتطوير الخطاب الإعلامي المرتبط بالقضايا البرلمانية والحقوقية، وفتح مساحة نقاش مهني حول واقع التغطية الإعلامية وحدودها، والتحديات التي تواجه الصحفيين في التعامل مع الملفات التشريعية والرقابية وملفات حقوق الإنسان.

واتفق الحضور على تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة للصحفيين المعنيين بالتغطية البرلمانية والحقوقية، وعقد لقاءات بين الصحفيين والنواب، وممثلي الأمانة العامة لمجلس النواب.

التغطية الصحفية للبرلمان البرلمان المجلس القومي لحقوق الإنسان

الجريدة الرسمية