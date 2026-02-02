قومي حقوق الإنسان ينظم ورشة متخصصة عن التغطية الصحفية للبرلمان

18 حجم الخط

افتتح سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس، صباح اليوم الإثنين، فعاليات ورشة عمل متخصصة لخبراء الصحافة والإعلام حول "تحديد وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية في التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية".

جاء ذلك بمشاركة عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وخبراء الإعلام، وأكاديميين متخصصين، وممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام.

وجاءت الورشة في إطار اهتمام المجلس بتطوير الخطاب الإعلامي المرتبط بالقضايا البرلمانية والحقوقية، وفتح مساحة نقاش مهني حول واقع التغطية الإعلامية وحدودها، والتحديات التي تواجه الصحفيين في التعامل مع الملفات التشريعية والرقابية وملفات حقوق الإنسان.

واتفق الحضور على تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة للصحفيين المعنيين بالتغطية البرلمانية والحقوقية، وعقد لقاءات بين الصحفيين والنواب، وممثلي الأمانة العامة لمجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.