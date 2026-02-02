مجلة Billboard تكشف عن أسوأ أداء في حفل جرامي 2026

18 حجم الخط

شهدت مدينة لوس أنجلوس فجر اليوم الاثنين انطلاق النسخة ال68 من حفل جوائز جرامي لعام 2026، وسط حضور لافت لرموز الموسيقى العالمية.

وتميز الحفل، الذي قدمه تريفور نوا للمرة السادسة والأخيرة، بكثافة العروض الغنائية التي فاقت في عددها الجوائز الموزعة، حيث ركزت الأكاديمية على تقديم تجربة استعراضية شاملة دمجت بين الأساطير والوجوه الجديدة، مما دفع الخبراء في مجلة Billboard الموسيقية لتقييم هذه العروض بناءً على الجودة الصوتية والابتكار البصري.

أديسون راي وفرقة KATSEYE يتصارعان على لقب "أسوأ أداء" في الجرامي 2026

في ذيل القائمة، واجهت الفنانة أديسون راي انتقادات لاذعة بسبب تذبذب أدائها الصوتي في أغنية "Fame Is a Gun" رغم قوة الاستعراض البصري، بينما عانت فرقة "KATSEYE" من ضيق الوقت المخصص لها مما جعل العرض يبدو متسارع ومربك بالإضافة لضعف الأداء الصوتي برغم قلة كلمات الأغنية.

بينما طاردت المشاكل التقنية الفنان أليكس وارين الذي واجه خلل في سماعة الأذن، بينما اعتبر النقاد أن أداء برونو مارس المنفرد بأغنية "I Just Might" جاء مخيب للآمال وباهت، مقارنة بطاقة الروك التي قدمها في افتتاحية الحفل مع نجمة الكيبوب روزي.

تفوق حفلات التكرم الراحلين

واحتل قطاع "In Memoriam" مساحة واسعة من الحفل، حيث تم تقسيم تكريم الراحلين إلى ثلاثة أجزاء متميزة، وتألقت ريبا ماكنتاير في أول ظهور لها على مسرح الجرامي بأغنية "Trailblazer" المهداة لرواد الموسيقى، بينما قاد بوست مالون فرقة تضم "سلاش" و"دوف مكاجان" لتقديم تحية نارية لأسطورة الميتال "أوزي أوزبورن".

وبرزت النجمة لورين هيل كأحد أهم مفاجآت الليلة، بعودتها للمسرح بعد غياب طويل، مقدمة رحلة موسيقية شاملة احتفاءً بفنون "دي أنجيلو" و"روبرتا فلاك" بمشاركة نخبة من النجوم.

تألق المواهب الصاعدة

على صعيد فئة أفضل فنان جديد، خطفت أوليفيا دين الأنظار بصوتها الصافي القوي، مما مهد الطريق لفوزها بالجائزة لاحقا، بينما أثبت ليون توماس أن الخبرة الطويلة تمنح الأداء سلاسة لا تضاهى.

وفي جانب الإبداع البصري، تميزت سابرينا كاربنتر بتحويل المسرح إلى طائرة ركاب في عرض اتسم بخفة الظل والذكاء، فيما قدمت ليدي جاجا أداء بلمسات سينمائية غامضة، مؤكدة قدرتها على خلق عوالم فنية مبتكرة بأقل الأدوات المتاحة.

صدارة الترتيب وقمة الهرم الفني

وتوجت مجلة "بيلبورد" الفنان تايلر ذا كرييتور كصاحب أفضل أداء في الحفل على الإطلاق، حيث قدم ملحمة بصرية وموسيقية تعكس تطوره الفني، تضمنت مشهد رمزي لإنهاء ماضيه الفني عبر اصطدام سيارة وانفجار محطة وقود.

وفي المركز الثاني، جاءت المفاجأة المدوية من برونو مارس و"روزي" اللذين أشعلا حماس الجمهور بنسخة روك صاخبة لأغنية "APT"، تلاهما جاستن بيبر الذي قدم أداء صوتي غني ومؤثر كشف عن نضج كبير في مسيرته الفنية.

