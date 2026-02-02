هاني سري الدين يطالب بإعادة فرز أصوات انتخابات الوفد يدويا

18 حجم الخط

جدد الدكتور هاني سري الدين طلبه بإتمام عملية فرز الأصوات يدويا في الانتخابات الأخيرة لـحزب الوفد تحت إشراف اللجنة القضائية.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأكد سري الدين تقديره واعتزازه بإجراءات اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد وأنه اطلع على ردها على استفساره بشأن الأصوات الباطلة في انتخابات رئاسة الوفد الأخيرة.

وأوضح إن هذا الإجراء يعكس الحرص على الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية ولا بمثل أى تقليل من دور اللجنة المشرفة وجهدها للخروج بالمشهد الحضاري اللائق بحزب الوفد.

وأضاف أنه يعتز بالدكتور السيد البدوي والعلاقة الإنسانية بينهما وأنه حريص على العمل في الوفد سعيا للمشاركة في إعادة بناء الوفد وتعظيم أداءه السياسي.

وفى وقت سابق قال النائب طارق عبد العزيز رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أنه فيما يخص الطلب المقدم من الدكتور هانى سرى الدين بالتحقق من الأصوات الباطلة فإنه لن يتم إعادة فرز الصناديق مرة أخرى.

وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد لـ"فيتو": لا يملك أحد إعادة فرز الصناديق مرة أخرى لافتا إلى أنه طلب التحقق من الأصوات الثمانى عشر الباطلة ولم يطلب إعادة الفرز موضحا إلى أنه سيتم التحقق من خلال الخمسة لجان الموجودين بهم الثمانى عشر صوتا الباطلة.

واستكمل عبد العزيز، اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لا تملك الفرز ومن يملك إعادة الفرز هى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد مشيرا إلى أننا سنتحقق فقط من الأصوات الباطلة.

وتابع أن هذه الانتخابات لا يجب الشك فيها لافتا إلى أن هذه الإنتخابات إلكترونية وفيها تقنية شديدة ولم يتدخل فيها عنصر بشرى واحد مؤكدا أن الانتخابات سليمة بنسبة ١٠٠%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.