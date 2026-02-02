رقم استثنائي لـ بيراميدز في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

دوري أبطال أفريقيا، احتفظ فريق بيراميدز بسجله خاليا من استقبال أهداف في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إنتهاء الجولة الرابعة.

ويعد بيراميدز الفريق الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في دوري الأبطال بعدما خاض 4 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة وأحرز لاعبوه 7 أهداف فيما لم تستقبل شباكه أي هدف.

ويأتي ستاد مالي في المركز الثاني من حيث المحافظة علي نظافة شباكه بعدما استقبل هدف وحيد في المجموعة الرابعة والتي يتصدرها الفريق بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

وعلي صعيد آخر استقبل فريق النادي الأهلي 3 أهداف في مرحلة المجموعات بعد إنتهاء الجولة الرابعة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما بالمجموعة الثانية.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2025/ 2026.

ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من بيراميدز حامل اللقب والنادي الأهلي .

بيراميدز يضرب نهضة بركان بثلاثية

ونجح بيراميدز في تخطي عقبة نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا لينتزع حامل اللقب صدارة المجموعة بإقتدار.

الأهلي يحافظ على القمة

وفي المجموعة الثانية التي يتواجد بها النادي الأهلي، حافظ القلعة الحمراء على قمة المجموعة رغم التعادل يانج أفريكانز بنتيجة 1-1 في تنزانيا.

واستفاد الأهلي من فوز الجيش الملكي المغربي على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد ليحافظ الأحمر على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الرابعة

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد ختام الجولة الـ4 كالتالي:

المجموعة الأولى

1- بيراميدز | 10 نقاط

2- نهضة بركان | 7 نقاط

3- باور ديناموز | 4 نقاط

4- ريفرز يونايتد | نقطة واحدة

المجموعة الثانية

1- الأهلي | 8 نقاط

2- الجيش الملكي | 5 نقاط

3- يانج أفريكانز | 5 نقاط

4- شبيبة القبائل | نقطتان

المجموعة الثالثة

1- الهلال السوداني | 8 نقاط

2- ماميلودي صن داونز | 5 نقاط

3- مولودية الجزائر | 4 نقاط

4- سانت إيلوا | 4 نقاط

المجموعة الرابعة

1- ستاد مالي | 8 نقاط

2- الترجي التونسي | 6 نقاط

3- بترو أتلتيكو | 5 نقاط

4- سيمبا | نقطة واحدة

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات

المجموعة الأولى

باور ديناموز الزامبي × نهضة بركان المغربي - السبت 7 فبراير

ريفرز يونايتد النيجيري × بيراميدز المصري- الأحد 8 فبراير

المجموعة الثانية

شبيبة القبائل الجزائري × الأهلي - السبت 7 فبراير

الجيش الملكي المغربي × يانج أفريكانز التنزاني- السبت 7 فبراير

المجموعة الثالثة

مولودية الجزائر × الهلال السوداني - الجمعة 6 فبراير

سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي- الأحد 8 فبراير

المجموعة الرابعة

بترو أتلتيكو الأنجولي × سيمبا التنزاني - السبت 7 فبراير

الملعب المالي × الترجي التونسي- الأحد 8 فبراير

