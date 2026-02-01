محمد عبود يحتفل بكتابه "إسرائيل.. السحر.. الدين.. الدم" في معرض الكتاب (صور)

18 حجم الخط

احتفل الكاتب الدكتور محمد عبود خبير الشؤون الإسرائيلية أستاذ اللغة العبرية والدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، بتوقيع كتابه “إسرائيل.. السحر.. الدين.. الدم”، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك بجناح دار كنوز للنشر للدكتور محمد عبود خبير الشؤون الإسرائيلية وأستاذ اللغة العبرية والدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس.

كتاب إسرائيل السحر الدين الدم

قدم الكتاب نظرة غير تقليدية لإسرائيل، حيث كشف الكتاب النظرة الخفية للمجتمع الإسرائيلي مدعي العلمانية لكنه في الواقع مجتمع غارق في التدين اليهودي وأعمال السحر الأسود (القابالا).

وربط الكتاب بين الدين والسياسة والأسطورة والتاريخ الإسرائيلي.

الكاتب محمد عبود

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، قال الكاتب محمد عبود خبير الشؤون الإسرائيلية إن الكتاب يجيب عن كيف بنت إسرائيل تاريخها السياسي عن طريق التحكم بالوطن تحت راية التدين، كما أكد أن الكتاب يوضح ازدواجية إسرائيل من حيث التقدم العلمي من جه والعقلية الكهنوتية من جهة أخرى.

وشدد على أن الحاخامات اليهودية تضع الإطار للسياسة، مشيرا إلى أن الجزء الاول من الكتاب يتحدث عن سحر القابالا وهو العلم السري لكبار الحاخامات فقط وكيف تتحكم ممارسات القابالاه إلى أداة سياسية تتحكم بالعالم الإسرائيلي.



وأوضح أن الحاخامات يتعاملون مع اللغة العبرية على أنها قوة سحرية وأن كل حرف له دلالة وتأثير على الحاضر والمستقبل عن طريق استدعاء قوى غيبية، مضيفا أن الفصل الثاني يتكلم عن الدين حيث استعرض عبود المذاهب الدينية في إسرائيل المعاصرة والخلافات بين التيارات الدينية.

وحرص عبود على توضيح الموقف العدائي الكبير بين اسرائيل وكل من المسيحيين والمسلمين، كما أوضح أن الكتاب يكشف مخططات الجماعات الدينية للسيطرة على الجيش الإسرائيلي لتحويله إلى جيش الحاخامات.

واستكمل قائلا: إسرائيل لم تعد تتمتع بالعلمانية من بعد ٤٨، مضيفا أن الفصل الثالث يتحدث عن السابع من أكتوبر وبحور الدم حيث ربط بين الصوفية اليهودية والممارسات الرسمية أثناء الحرب.

