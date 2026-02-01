الرئيس الصيني: التنمية المالية ذات الخصائص الصينية نموذج مختلف عن الغرب

18 حجم الخط

من المقرر أن ينُشر، مقال بقلم شي جين بينغ، الأمين العام الجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بشأن اتباع مسار التنمية المالية ذات الخصائص الصينية، وتعزيز قوة الصين المالية.

وسيُنشر مقال شي، وهو أيضا الرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، في العدد الثالث لهذا العام من مجلة تشيوشي، وهي مجلة رائدة تابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

ويوضح المقال أن التنمية المالية ذات الخصائص الصينية في الصين لا تتبع مسار تطور التمويل الحديث فحسب، بل تتميز أيضا بسمات مميزة تناسب الظروف الوطنية للصين، وهو ما يجعلها مختلفة عن النموذج الغربي للتنمية المالية.

ويشير المقال إلى أن الدولة القوية ماليا ينبغي أن تستند إلى أساس اقتصادي متين، وأن تمتلك قوة رائدة عالميا في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، إضافة إلى قوة وطنية شاملة.

ويضيف المقال إن الدولة ينبغي أن يكون لديها أيضا سلسلة من العناصر المالية الأساسية، من بينها عملة قوية وبنك مركزي قوي ومؤسسات مالية راسخة ومراكز مالية دولية ورقابة مالية متينة وفريق عالي الكفاءة من الكفاءات المالية.

وفي سبيل تعزيز القدرات المالية للصين، يشدد المقال على ضرورة تسريع بناء نظام مالي حديث ذي خصائص صينية.

كما يحث المقال على بذل الجهود لإنشاء وتحسين نظام علمي وحصيف للتنظيم المالي، ونظام سوق مالية ذي هيكل معقول، ونظام مؤسسات مالية يقوم على تقسيم المهام والتعاون، ونظام إشراف ورقابة مالية كامل وفعّال، ونظام متنوع ومهني للمنتجات والخدمات المالية، ونظام بنية تحتية مالية مستقل وقابل للسيطرة وآمن وفعّال.

