شي يدعو إلى تحقيق اختراقات في تطوير صناعات المستقبل

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على بذل الجهود للاستفادة من المزايا النسبية للبلاد، والسعي نحو تحقيق تقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز الاختراقات المستمرة في تطوير صناعات المستقبل.

وأدلى شي بهذه التصريحات خلال ترؤسه جلسة دراسية جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 30 يناير.

وأشار إلى أن تنشئة وتطوير صناعات المستقبل يحظى بأهمية كبيرة لاكتساب ميزة تنافسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة، فضلا عن تولي زمام المبادرة في التنمية. كما تعد ضرورية لتنمية قوى إنتاجية حديثة النوعية، وبناء نظام صناعي حديث، وتحسين جودة معيشة الشعب، وتعزيز التنمية البشرية الشاملة والتقدم الاجتماعي الشامل.

وأكد أن صناعات المستقبل تتميز بالبصيرة والأهمية الاستراتيجية وإمكانات الابتكار المزعزع، وتتطلب تخطيطًا علميًا وتنسيقًا شاملًا، داعيا إلى بذل الجهود لتعزيز التضافر الصناعي لضمان أن صناعات المستقبل والصناعات الناشئة والصناعات التقليدية تكمل وتعزز بعضها البعض.

وأشار شي إلى أن مدى الاختراقات العلمية والتكنولوجية يحدد إلى حد كبير سرعة واتساع وعمق تطور صناعات المستقبل.

وقال إنه ينبغي الاستفادة بشكل كامل من مزايا النظام الجديد لتعبئة الموارد على المستوى الوطني؛ وينبغي تكثيف الجهود لتحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية بالمجالات الرئيسية؛ كما ينبغي تعزيز التخطيط الاستراتيجي والاستشرافي والمنهجي للبحوث الأساسية؛ وينبغي تسريع عملية تطبيق وتسويق الإنجازات العلمية والتكنولوجية.

وأضاف شي أنه يتعين علينا منح الشركات دورا كاملا، وتعزيز تمركز مختلف موارد الابتكار داخلها، والعمل بقوة على تنمية شركات التكنولوجيا الرائدة وشركات التكنولوجيا العالية التي تتمتع بتقنيات أساسية قوية وقدرات ابتكارية متينة.

وشدد على ضرورة تحسين السياسات المالية والضريبية؛ والتطوير القوي للتمويل العلمي والتكنولوجي؛ وتنشئة المواهب وجذبها والاستفادة منها على نحو شامل؛ وتهيئة بيئة حيوية تشجع على الابتكار في جميع أنحاء المجتمع.

وأكد شي ضرورة ضمان تحقيق التنمية والأمن معا، واستكشاف أساليب تنظيمية علمية وفعّالة للوقاية من المخاطر ذات الصلة، داعيا إلى تعميق التعاون الدولي والدفع النشط نحو التطوير المشترك للمعايير، والتعاون في وضع القواعد، والتقدم الصناعي المنسق.

