احذر من فخ ونصب التجار عند شراء السيارات المستعملة

يتجه الكثير من المواطنين نحو سوق المستعمل، لاقتناء سيارات ملائمة بأسعار رمزية، كمرحلة أولي في سنة أولي قيادة، لكن المشكلة الذي يقع فيها المواطن أثناء شراء السيارة هو فخ السيارات المصدومة، التي أُخفيت عيوبها ببراعة خلف طبقات من الطلاء اللام، تكتشف فيما بعد آثار الغرق الخفية التي تهدد أنظمة الكهرباء.

ونرصد في التقرير التالي طرق الكشف عن السيارات المصدومة تجنّبا للوقوع في فخ التجار وعمليات النصب وهي كالتالي:-

اختلاف الألوان

انظر إلى السيارة من زاوية مائلة تحت ضوء الشمس القوي. ابحث عن أي اختلاف بسيط في درجة اللون بين الأبواب والرفارف.

المصانع تستخدم أجهزة رش دقيقة جدًا، بينما الورش اليدوية غالبًا ما تترك أثرًا يسمى “قشر البرتقال” (ملمس خشن قليلًا في الطلاء).



الفجوات بين الأجزاء

المسافات بين غطاء المحرك والرفارف، أو بين الأبواب وجسم السيارة، يجب أن تكون متساوية تمامًا. إذا وجدت جهة أوسع من الأخرى، فهذا دليل قاطع على فك القطع أو حدوث التواء في الهيكل وقد تكون من السيارات المصدومة من قب

السيارات المصدومة



افحص الحواف المطاطية حول النوافذ والأسلاك داخل حوض المحرك. إذا وجدت آثار طلاء على المطاط أو البلاستيك، فهذا يعني أن السيارة خضعت لعملية رش تجميلية دون إزالة القطع، وهي علامة على إصلاح سريع وغير احترافي.

3 – شاسيه السيارة (العمود الفقري)

فن ومهارة إخفاء آثار الحوادث بالسيارات المصدومة مشكلة بسوق المستعمل

نقاط اللحام

افتح غطاء المحرك والصندوق الخلفي، وارفع الإطارات المطاطية للأبواب. ابحث عن نقاط اللحام الدائرية الصغيرة التي تأتي من المصنع. إذا وجدت لحامًا غير منتظم أو مادة “معجون” كثيفة، فالسيارة تعرضت لضربة وصلت للهيكل الأساسي وتصنف ضمن السيارات المصدومة.



افحص البراغي التي تثبت الرفارف وغطاء المحرك. إذا وجدت “تحجيلًا” أو كشطًا في لون البرغي، فهذا يعني أنه تم فكه واستبدال القطعةوقد تكون من السيارات المصدومة



الأخطر من السيارات المصدومة، السيارات التي تعرضت للغرق هي “قنبلة موقوتة” بسبب تآكل الأسلاك الكهربائية الذي لا يظهر إلا بعد فترات طويلة.

1 – حاسة الشم هي دليلك الأول

• أغلق نوافذ السيارة تمامًا واتركها في الشمس لفترة، ثم ادخلها فجأة. إذا شممت رائحة “عفن” أو رطوبة، أو حتى رائحة معطرات جو قوية جدًا (تستخدم لإخفاء الرائحة)، فكن حذرًا.

الرائحة الكريهة في الموكيت السفلي من الصعب جدًا التخلص منها بعد الغرق.

2 – البحث عن الرمال والطين في أماكن غير منطقية

اسحب حزام الأمان للنهاية

إذا وجدت بقع طين أو خطوط مياه في آخر الحزام، فالسيارة غارقة يقينًا.



انظر أسفل المقاعد، وفي الزوايا العميقة داخل لوحة القيادة (الطبلون)، وتحت السجاد المصانع لا تترك رمالًا في هذه الأماكن، والمنظفون غالبًا ما ينسون هذه الزوايا الضيقة.

عمليات الترميم التي تخفي الصدأ مشكلة أخرى تضاف للسيارات المصدومة

