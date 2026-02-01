الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوي للقلب

18 حجم الخط

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي لأقسام القلب بمستشفيات القوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية.

ويأتي ذلك استمرارًا لدور القوات المسلحة فى الارتقاء بالمنظومة الطبية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بأحدث ما وصلت إليه العلوم الطبية بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للشعب المصرى.

الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية

وتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والجلسات العلمية وورش العمل التدريبية التى تناولت آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، وكذلك مناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة بإستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، بالإضافة إلى إجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدات القسطرة بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة إلى قاعات المؤتمر لتحقيق الإستفادة الطبية لجميع المشاركين.

وفى سياق متصل وقع اللواء طبيب طارق عبد القادر سلام رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية عقد اتفاق مع الأستاذ الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العينى للتعاون بين الجانبين فى تأهيل الأطباء من خلال دراسة الدبلومة المهنية لطب الكوارث والتى تهدف لإعداد كوادر طبية قادرة على التعامل مع الكوارث والأثار الناجمة عنها، وذلك بحضور اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأستاذ الدكتور محمـد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى جامعة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.