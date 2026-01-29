مقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها

18 حجم الخط

توفيت الفنانة السورية هدى شعراوي عن عمر يناهز الـ87 عاما اليوم الخميس.

مقتل هدي شعراوي

وأكدت وسائل إعلام سورية أن الفنانة قتلت على يد خدامتها الخاصة وفرت هاربة.

تعد هدى شعراوي واحدة من الوجوه النسائية التي ارتبط اسمها بتاريخ الدراما السورية، وقدمت خلال مسيرتها الطويلة نموذجًا للفنانة التي تعتمد على الحضور الهادئ والأداء الصادق بعيدًا عن الاستعراض. وتنتمي إلى جيل وضع الأساس الحقيقي للدراما السورية الحديثة

قدمت هدى شعراوي رصيد كبيرا من الأعمال الدرامية المتنوعة، وكان لها حضور لافت في مسلسلات البيئة الشامية، من بينها مشاركتها في «باب الحارة» بأجزائه المختلفة، حيث جسدت شخصية نسائية شعبية تركت أثرا واضحا لدى الجمهور.

كما شاركت في عدد من المسلسلات الاجتماعية التي ناقشت قضايا الأسرة والمجتمع، إلى جانب أعمال تاريخية وإذاعية شكلت جزءًا من ذاكرة الدراما السورية.

