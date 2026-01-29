وزارة الشئون النيابية تصدر سلسلة توعوية بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب

الخميس 29 يناير 2026
أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي  سلسلة توعوية جديدة، بعنوان "توعية وتواصل.. الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب..ما هي الاختصاصات السياسية؟..  وكيف تفعّل سلطة التشريع..  وما دور المجلس في الاختصاصات المالية والرقابية؟.

وزير الشئون النيابية والقانونية

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ إن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على إصدار حلقة توعوية سياسية تتعلق باختصاصات مجلس النواب الدستورية، في إطار اهتمامه بحلقات التوعية التي بدأتها الوزارة من قبل انتخابات مجلس النواب، ومستمرة فيها.

وشدد المستشار محمود فوزي، وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الدور التوعوي، والتواصل مع المواطنين توعويًا ضمن مهام الوزارة، لذا يتابع بشكل لحظي التنسيق بين القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، لتقديم محتوى يفيد المواطن سياسيًا، ويسهم في إخباره بحقوقه وواجباته السياسية، في الوقت ذاته يعزز مهام التواصل السياسي في الوزارة.

1000242160
1000242160
1000242162
1000242162
1000242164
1000242164

الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب 

وفي سلسلة اليوم تقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي معلومات عن كل ما يتعلق بالاختصاصات الدستورية لمجلس النواب والدور التشريعي والرقابي والمالي، والصلاحيات والمهام، في شكل إنفوجراف، حتى يتسنى للمواطن تحصيل المعلومة بسهولة ويسر.

