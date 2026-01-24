الرئيس السيسي في عيد الشرطة: أوفياء لشهدائنا وداعمون دائمًا لأسرهم وذويهم

18 حجم الخط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستظل وفية لتضحيات الشهداء، وستواصل رعاية أسرهم وذويهم الذين يستحقون كل الدعم والتقدير، تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية في سبيل أمن الوطن واستقراره.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، اليوم السبت، أثناء مشاركته في الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وشدد الرئيس على أن تضحيات رجال الشرطة تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على أمن الوطن وحماية مقدراته، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستظل أمانة في أعناق الجميع، وأن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر وشعبها.

وتحتفل مصر في الخامس والعشرين من يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي جسّد فيها رجال الشرطة أسمى معاني البطولة والفداء، حيث سقط خلالها 50 شهيدًا وأصيب 80 آخرون، في مواجهة قوات الاحتلال، وهي المعركة التي أشعلت شرارة الوعي الوطني ومهدت لثورة 1952.

