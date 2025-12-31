الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارا ملحوظا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.22    جنيها للشراء،   126.67 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB نحو 123.41 جنيها للشراء، 126.65 جنيها للبيع.

 

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى الدينار البحريني في البنك الدينار البحريني امام الجنيه الدينار البحريني بنك قطر QNB ختام تعاملات اليوم ديسمبر 2025 سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري سعر الدينار سعر الدينار البحريني

مواد متعلقة

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم

تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل إيجابي بين الكاميرون وموزمبيق في الشوط الأول

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

بوركينا فاسو يتخطى السودان بهدفين ويتأهلان معا لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

تعرف على القنوات الناقلة لحفل أنغام في السعودية الليلة

أسرة تحرير "فيتو" تحتفل بقدوم العام الجديد، وتتعهد بالحفاظ على ثقة القراء (صور)

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، الجابون تتقدم على كوت ديفوار 1/2 في الشوط الأول

القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نحتفل ببداية السنة الجديدة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل الأبراج والتنجيم والتاروت دليل على المستقبل؟ محمد المهدي يوضح (فيديو)

قصة زواج السيدة زينب ومعلومات عن زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads