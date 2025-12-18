الخميس 18 ديسمبر 2025
فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الأمريكي والحصار

أفادت وكالة رويترز بأن فنزويلا طالبت بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ما وصفته بـ«العدوان الأمريكي المستمر» ضد البلاد، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على التدخلات الأمريكية والمطالبة بموقف دولي رادع تجاه أي تهديدات تستهدف سيادتها الوطنية ومصالحها النفطية.
كانت مصادر مطلعة كشفت لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، أن الحكومة الفنزويلية أصدرت تعليمات للبحرية بمرافقة ناقلات النفط والمنتجات البترولية أثناء مغادرتها المواني، في خطوة تهدف إلى حمايتها من أي تحركات أمريكية محتملة، وتزيد في الوقت ذاته من احتمالات التصعيد بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن السفن الحربية رافقت عددًا من الناقلات التي أبحرت من الساحل الشرقي لفنزويلا بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض حصار يستهدف صناعة النفط الفنزويلية.


وكان ترامب قد أعلن، مساء الثلاثاء، فرض حصار شامل على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا والتي تنتهك العقوبات التجارية الأمريكية، وهو ما قوبل برد فعل غاضب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تعهد بمواصلة تصدير النفط بأي ثمن.

