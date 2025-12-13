تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية "خلية المرج" الإرهابية لـ 9 فبراير

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، حجز إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الثالثة، المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية، لجلسة 9 فبراير المقبل.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، خلال الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث تبين انتماؤهم لجماعة الإخوان.

أما المتهمون من الثالث عشر حتى التاسع عشر، فقد ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال تزويد المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، شملت تذاكر مصطنعة وقيدًا عائليًا مزورًا وشهادات ميلاد مزورة، وفق ما ورد بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع عشر حتى الثامن عشر، وهم غير منتمين للوظائف الرسمية، ارتكبوا جريمة تزوير أوراق رسمية تضمنت إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وإنشاء قيد عائلي باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوا هذه المستندات زورًا إلى موظفين عموميين.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

