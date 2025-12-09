في ذكرى رحيله، محطات في حياة كرم مطاوع.. عشق الإخراج المسرحي وقدم أعمالا وطنية وتاريخية خالدة وتزوج مذيعتين وممثلة

18 حجم الخط

كرم مطاوع، فنان شامل قدير ممثل وأستاذ جامعي ومخرج مسرحي، من رواد المسرح في الستينيات، اشتهر بالأدوار الرومانسية في السينما والدراما، قدم أدوارًا عظيمة تاريخية ووطنية في المسرح، يملك موهبة عبقرية لن تتكرر، استطاع من خلالها السيطرة على قلوب الجماهير، رحل في مثل هذا اليوم 9 ديسمبر عام 1996.



وصفه النقاد بأنه الأكثر نبلًا بين أبناء جيله لا يتردد في أن يترك منصبًا أو مركزًا قياديًّا رفيعًا تضامنًا مع فنان ما تعرض للظلم.. شديد التأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية التي عاصرها، كما أنه أثار جدلًا كبيرًا برؤيته أن للمخرج الحق في التصرف مع النص وفق رؤيته، لأن مرور القصة عبر العقل والنفس يجعل المخرج هو المبدع الأول للنص.. لم يتوقف يومًا عن التأمل والإبداع، وقالت عنه سيدة المسرح العربي سميحة أيوب إنه أكثر عمقًا من أي مخرج أخرج لها في تعامله مع النصوص المسرحية التي يخرجها، يبحث دائمًا عما وراء دراما النص ويتأمل أبعاده وما بين سطوره.

الكلمة تكشف الغمة

تأثر كرم مطاوع بمقولة الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي في روايته "الحسين ثائرًا" التي يقول فيها: بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة.

الفنان كرم مطاوع، فيتو



كانت البداية لـكرم مطاوع في المسرح فور تخرجه من المعهد فقدم أعمالًا خالدة، حيث أخرج 60 مسرحية كانت جميعها لكبار الكتاب المصريين والعالميين، بدأها بالفرافير ليوسف إدريس، وقدم هاملت لوليام شكسبير، وشهرزاد وإيزيس لتوفيق الحكيم، ياسين وبهية لنجيب سرور، والفتى مهران والحسين ثائرًا لعبد الرحمن الشرقاوي، شعب الله المختار لعلي أحمد باكثير ومن المسرحيات التي أخرجها أيضًا مصرع جيفارا، لعبة السلطان، معروف الإسكافي، وطني عكا، العذاب وهواك، جواز على ورقة طلاق وغيرها.

درس بمعهد الفنون المسرحية

ولد الفنان القدير كرم مطاوع عام 1933، درس بكلية الحقوق ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سافر إلى إيطاليا وحصل على الدكتوراة في الإخراج وعاد ليعمل أستاذًا بأكاديمية الفنون، كما قام بالتدريس في معاهد المسرح بمعظم البلاد العربية، وسافر لتدريس الإخراج منتدبًا في معاهد المسرح بالكويت والعراق والجزائر.

كرم مطاوع وسهير المرشدى من عشاق توفيق الحكيم



اتجه كرم مطاوع إلى التمثيل بالسينما وترك وراءه ١٥ فيلمًا بدأه بفيلم "سيد درويش" الذي قام ببطولته، وأنهاه بفيلم "المنسي" مع عادل إمام، مرورًا بالمشاغبين الثلاثة، لا تطفئ الشمس، إضراب الشحاتين، اثنين على الهوا وغيرها.

أيضًا قدم للشاشة الصغيرة أعمالًا متميزة منها برديس، امرأة مختلفة، الحرملك، الحفار، بلاغ للنائب العام، أرابيسك، وآخرها مسلسل ظلال الماضي الذي لم يكمل تصويره بسبب مرضه.

الثقافة حركة الفكر في المجتمع

يرى أن الثقافة شيء مهم جدًّا، وهي ليست ترفًا أو شغل فراغ.. بل هي إعمال للذهن، هي حركة الفكر في المجتمع، ولكي نحقق التطور في المجتمع يجب تطوير العقل أولًا، وكانت في الستينيات ثورة علمية وثقافية أكاديميات ومعاهد، مؤسسات ثقافية سينما ومسرح ودور نشر مجلات وكتاب كل يوم وفنون تشكيلية، وكان هناك جيل بل أجيال من الرواد تتعامل مع أجيال شابة.

كرم مطاوع والزوجة الثانية زهور المرشدى

تزوج كرم مطاوع ثلاث مرات كانت الأولى "مارجريتا" التي تعرف عليها في إيطاليا حيث كان يدرس هناك عام 1962، وأنجب منها التوأمين عادل وكريم، وعملت زوجته مذيعة بالبرامج الموجهة بالإذاعة المصرية، لكنهما انفصلا بعد عدة سنوات، ثم كانت الزيجة الثانية إيزيس المسرح ـ كما يقول عنها ـ الفنانة سهير المرشدي عام 1971 وأنجب منها ابنته الوحيدة حنان مطاوع وقدما ثنائيًّا فنيًّا ناجحًا في المسرح، حتى وقع الطلاق، ليتزوج المذيعة ماجدة عاصم واستمر الزواج عامين وانفصلا قبل الرحيل بشهر واحد.

عن كرم مطاوع قالت الفنانة سهير المرشدي: كرم مطاوع كان ممثلًا عظيمًا ظلم نفسه بالإخراج الذي أخذ كل وقته، لأن المخرج يكون عليه ضغط كبير في التركيز على جميع عناصر العرض المسرحي، مشيرة إلى أنه كان بطبعه متمرد على الأشياء وهى طبيعة أي فنان، لذلك كانت مواقفه السياسية معروفة على يسار الحكم، وقد عانينا من ذلك كثيرًا، وعلى الرغم من أن الجميع كان يرى كرم مطاوع مغرورًا كالطاووس، إلا أن قلبه بداخله طفل.

