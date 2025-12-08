الشربيني يشهد مران منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

18 حجم الخط

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥،التي ستقام بالمغرب.

خاض منتخب مصر تدريبًا صباحيًا وآخر مسائيًا، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا قبل ودية نيجيريا المقرر لها ١٦ ديسمبر الحالي.

حضر مران منتخب مصر، حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لمجلس إدارة الاتحاد ومحمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

وعلى صعيد آخر، وصل حمدي فتحي لاعب لاعب الوكرة القطري في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى مقر معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إنطلاق فعالياته في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

منتخب مصر يؤدي مرانا صباحيا

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها 16 ديسمبر من الشهر الجاري، وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق 21 ديسمبر بالمغرب.

فيما أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم ١٦ ديسمبر الحالي بدلًا من ١٤ من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة.

وأضاف إبراهيم حسن أن ودية نيجيريا ستتم إقامتها بإستاد القاهرة في الثامنة مساءً، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

